Çin'de 4,7 inç kompakt BlueFox Aura A1 akıllı telefonu satışa sunuldu

·3·Teknoloji
Çin'de 4,7 inç kompakt BlueFox Aura A1 akıllı telefonu satışa sunuldu

Modern pazarda giderek büyüyen telefonların gölgesinde, alıcıların dikkatini çeken benzersiz bir cihaz tanıtıldı. ixbt.com verilerine göre Bluefox şirketi, tek elle kullanıma uygun ve büyük ekranları tercih etmeyenler için tasarlanan BlueFox Aura A1 akıllı telefonunu Çin pazarında satışa çıkardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yenilikçi cihaz sadece 150 gram ağırlığında olup, mat camdan üretilen arka kısmı beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle sunuluyor. Cihazın temel özelliklerinden biri, 4,7 inç boyutunda, 1600×720 piksel çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına ve 600 nit tepe parlaklığına sahip kaliteli LCD ekranıdır.

Kompakt gövdede modern özellikler

Cihazın donanım kısmı, kullanıcılara yüksek performans sunan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisine dayanıyor. Akıllı telefon, modifikasyonuna göre 8 veya 12 GB LPDDR4X RAM ve 128 veya 256 GB UFS 2.2 dahili depolama ile donatılmıştır. Ayrıca hafızayı genişletmek isteyenler için 2 TB'a kadar TF hafıza kartı desteği sunan özel bir yuva da mevcuttur.

Küçük boyutlarına rağmen üreticiler soğutma sistemine de özel önem vermişler. Akıllı telefonda aşırı ısınmayı önleyen 1900 mm² alana sahip bir buhar odası bulunuyor. Cihazın özerkliğini sağlamak için 3500 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş ve bu batarya 18 W hızlı şarj desteği sunuyor.

Kamera ve yazılım özellikleri

Optik özelliklere gelince, cihazın ana kamerası 64 megapiksellik OV64B40 sensörüne sahipken, ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde çekim yapma imkanı tanıyor. Yeni akıllı telefon, temelinde Android 16 bulunan özel FoxOS işletim sistemiyle çalışıyor ve özellikle tek elle kullanım için optimize edilmiştir.

Cihazın yazılım ve donanımında Dynamic Island özelliği, aynı anda iki uygulamayı çalıştırma, çağrı kaydı, ayrıca NFC ve kızılötesi port gibi kolaylıklar mevcut. Güvenliği sağlamak amacıyla yan panele parmak izi okuyucu yerleştirilmiş olup, gövdede hızlı işlevleri başlatan özel bir fiziksel akıllı tuş da bulunmaktadır.

Çin pazarındaki fiyatlara göre, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip versiyon 1399 yuan olarak belirlenmiştir. Daha yüksek hafızalı 12 GB ve 256 GB'lık modifikasyon ise 1699 yuandan satışa sunulmuştur.

BlueFoxAura A1Kompakt Akıllı TelefonMediaTekÇin Gadgetları
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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