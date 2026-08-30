Şok edici drama: Itauma nakavt oldu, Hrgovic ilk şampiyon oldu

Londra'da düzenlenen Queensberry promosyon şirketinin büyük boks gecesi, ağır sıklette yılın en dramatik ve sansasyonel karşılaşmalarından birine sahne oldu. Gecenin ana maçında, yenilgisiz 21 yaşındaki İngiliz süper yetenek Moses Itauma ile 34 yaşındaki tecrübeli Hırvat Filip Hrgovic, boşta olan prestijli IBF dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıktı.

İlk rauntlardan itibaren rakibini nakavt durumuna düşürerek tam bir üstünlük kuran genç Itauma, son rauntlarda enerji dağılımında büyük bir hata yaptı ve ringde gerçek bir sansasyon yaşandı.

2. raunttaki nakavttan 8. raunttaki hataya

Maçın şiddeti ilk saniyelerden itibaren yüksekti ve karşılaşma şu şekilde gelişti:

Itauma'nın şimşek gibi başlangıcı: 21 yaşındaki İngiliz boksör maça çok aktif başladı ve daha 2. rauntta rakibini sert yumruklarla nakavt etti;

Hız ve üstünlük: Itauma hız konusunda tam bir üstünlük kurarak Hrgovic'in çene bölgesine birçok kez isabetli ve tehlikeli yumruklar indirdi, ancak tecrübeli Hırvat boksör bu ağır baskıya dayandı;

Belirleyici hata: 8. raundun son dakikasında Itauma, rakibini erken bitirmek için art arda uzun saldırılar düzenledi ve tüm gücünü tüketti. Buna dayanan Hrgovic, dengeyi kendi lehine çevirmeye başladı.

9. rauntta teslimiyet ve havlu atılması

Dokuzuncu üç dakikalık bölümde inisiyatif tamamen Filip Hrgovic'e geçti:

Tükenmiş İngiliz: Tamamen enerjisi tükenen Itauma kollarını kaldıramaz hale geldi, dengesini kaybederek iplere yaslandı;

Köşenin kararı: Hakem maçı durdurmaya hazırlandığı sırada, Moses Itauma'nın köşesi ringe beyaz havlu attı. Hakem maçı bitirdi — resmi sonuç: 9. raunt, 2. dakika 27. saniyede Filip Hrgovic nakavt ile kazandı ;

Tarihi rekor: Bu galibiyetle Filip Hrgovic, ağır sıklette IBF kemerini kazanarak, Hırvatistan tarihinin ilk dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı.

«Her raundu kaybediyordum»: Hrgovic'in samimi itirafı

Ağır darbelerden sağ kurtulup tarihi bir başarıya imza atan Hrgovic, ringdeki röportajında şaşkınlığını gizleyemedi: