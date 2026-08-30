MLS'de Lewandowski'den 'gol+asist': Chicago Fire deplasmanda berabere kaldı

ABD'deki Lumen Field stadyumunda MLS'in bir sonraki haftasında çekişmeli ve gol dolu bir mücadele yaşandı. Ev sahibi Seattle Sounders, kendi sahasında Doğu Konferansı liderlerinden Chicago Fire'ı ağırladı. Her iki takımın forvetlerinin parlak performanslarına sahne olan karşılaşma, 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı.

Maç, konuk ekipteki Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin üstün sınıfı ve ev sahibi ekibin forveti Dejan Joveljić'in yeteneği altında geçti.

Gol düellosu: Joveljić'in dublesi ve Lewandowski'nin ustalığı

Sahadaki kıran kırana mücadele şu olaylarla akıllarda kaldı:

Lewandowski'nin liderliği: Chicago Fire forması giyen takım lideri, Polonyalı tecrübeli golcü Robert Lewandowski, rakip fileleri havalandırmasının yanı sıra takım arkadaşı Maren Haile-Selassie'ye de bir asist yaptı;

Joveljić'ten karşılık: Seattle Sounders'ın Sırp forveti Dejan Joveljić, ev sahibinin her iki golüne de imza atarak hanesine bir önemli duble daha yazdırdı.

10 maçlık galibiyet hasreti ve konferans puan durumu

Bu beraberlik, takımların puan durumundaki konumlarını farklı şekillerde etkiledi: