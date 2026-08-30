Starship V3 uzay uçuş maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek

·3·Teknoloji
Starship V3 uzay uçuş maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek

Havacılık ve uzay endüstrisinde gerçek bir dönüm noktası olması beklenen büyük değişiklikler duyuruldu. ixbt.com'un haberine göre, gelecekte gerçekleştirilecek Starship V3 roketinin tek bir uçuşunun, tarihsel atası olan Falcon 1 roketinin fırlatılmasından bile daha ucuza mal olması bekleniyor. Bu durum, uzayın keşfi ve ticarileştirilmesi sürecini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, Starship V3'ün tek bir seferde yörüngeye 100 tondan fazla faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Karşılaştırmak gerekirse, Falcon 1 roket sistemiyle aynı miktarda yükü yörüngeye çıkarmak için 200'den fazla başarılı fırlatma yapılması gerekiyordu.

Uzay ekonomisinde yeni kurallar

Geleneksel roket teknolojisinde yüzlerce ayrı cihazın üretilmesi, hazırlanması ve art arda fırlatılması çok büyük zaman ve finansal kaynak gerektiriyordu. Yeni nesil dev roket ise tam yeniden kullanılabilirlik sayesinde bu kısıtlamaları tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yaklaşım, uzay uçuşlarının maliyetini kökten düşürerek insanlık için uzak dünyaların kapılarını daha geniş açıyor.

Uzmanlara göre, bu devasa potansiyel özellikle yer tabanlı ve yörüngesel AI altyapısının genişletilmesinde büyük önem taşıyor. Tek bir başarılı fırlatma ile uzaya büyük ölçekli hesaplama uyduları, güçlü enerji ekipmanları ve modern ağ altyapısını doğrudan ulaştırma imkanı doğuyor.

Küresel veri değişimi ve gelecek perspektifleri

Bu proje, Starlink sistemi ve gelişmiş lazer kanalları ile yakından bağlantılı çalışıyor. Bu da yörüngesel sistemler ile Dünya arasında devasa miktarda verinin yüksek hızda aktarılmasını sağlayarak küresel iletişim ağlarını daha da geliştiriyor.

Roket sisteminin yüksek seviyede yenilenebilirliği ve tekrar kullanılabilirliği, yeni nesil altyapının kısa sürede konuşlandırılmasını garanti ediyor. Eğer Starship V3, önüne koyduğu tüm plan ve imkanları pratikte tam olarak hayata geçirirse, dünya uzaycılık pazarındaki tüm kuralların kökten değişeceği şüphesizdir.

StarshipSpaceXUzayTeknolojiRoket
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy S26 Ultra kullanıcıları One UI 9 Beta 7'den memnun değilSamsung Galaxy S26 Ultra kullanıcıları One UI 9 Beta 7'den memnun değilBugün, 13:30Poco X8 5G tanıtımı 9000 mAh batarya ile 4 Eylül'de gerçekleşecekPoco X8 5G tanıtımı 9000 mAh batarya ile 4 Eylül'de gerçekleşecekBugün, 12:50Çin'de 4,7 inç kompakt BlueFox Aura A1 akıllı telefonu satışa sunulduÇin'de 4,7 inç kompakt BlueFox Aura A1 akıllı telefonu satışa sunulduBugün, 11:54SpaceX, Viasat uydusunu engellemek istiyorSpaceX, Viasat uydusunu engellemek istiyorBugün, 10:51Toyota Tesla'nın izinden giderek yeni Lexus için gigacasting teknolojisini seçtiToyota Tesla'nın izinden giderek yeni Lexus için gigacasting teknolojisini seçtiBugün, 10:23Apple hayranlarının beklediği cihaz: Katlanabilir iPhone tanıtılıyorApple hayranlarının beklediği cihaz: Katlanabilir iPhone tanıtılıyorBugün, 08:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Redmi K100 Pro Max akıllı telefonu ilk gününde rekor kırdı
Redmi K100 Pro Max akıllı telefonu ilk gününde rekor kırdı