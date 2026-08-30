Samsung Galaxy S26 Ultra kullanıcıları One UI 9 Beta 7'den memnun değil

Samsung'un gelecek olan One UI 9 arayüzünün yeni test sürümü, kullanıcıların ve teknoloji dünyasındaki içeriden öğrenenlerin sert tepkilerine yol açtı. Galaxy S26 Ultra amiral gemisi akıllı telefonlarda test edilen Beta 7 sürümünün, sistemin genel çalışma hızını ve animasyon akıcılığını düşürdüğü tespit edildi; bu durum cihaz sahiplerini endişelendiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, tanınmış içeriden öğrenen Tarun Vats, kendi Galaxy S26 Ultra cihazında yeni yazılımı test ederek ciddi eksiklikleri ortaya çıkardı. Vats, bir önceki Beta 6 sürümünün şimdiye kadar yayınlanan en hızlı ve en akıcı arayüz olduğunu belirtti. Ancak son Beta 7 sürümünü yükledikten sonra arayüzde belirgin sorunlar ortaya çıktı.

Akıcılığın kaybı ve kullanıcı tepkileri

Uzmanların gözlemlerine göre, son güncellemeden sonra metin yazarken gecikmeler, bildirim paneli ve hızlı ayarlar pencereleri arasında geçiş yaparken bazı takılmalar yaşanıyor. Ayrıca sistem animasyonlarındaki mikro takılmalar da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Bu sorun sadece Tarun Vats'ı değil, başka bir ünlü içeriden öğrenen Ice Universe'ü de endişelendirdi.

Ice Universe, yaptığı açıklamada Samsung'un kararlı (stabil) sürüme yaklaştıkça yazılım kalitesini dolaylı yoldan düşürme alışkanlığı olduğunu vurguladı. Premium segmentteki amiral gemisi akıllı telefonlardan her zaman mükemmel performans beklendiği için bu durum kullanıcılar arasında haklı bir memnuniyetsizlik yaratıyor.

Geri dönüş ve topluluk hareketi

Yaşanan aksaklıkların ardından her iki içeriden öğrenen de Galaxy S26 Ultra akıllı telefonlarını Beta 7 sürümünden önceki Beta 6 sürümüne başarıyla geri döndürdü. Belirttiklerine göre, eski sürüme dönüldüğünde akıllı telefonlar tekrar eskisi gibi hızlı ve kusursuz çalışmaya başladı; bu da sorunun tamamen yeni yazılımda olduğunu kanıtladı.

Şu anda internetteki One UI 9 Beta özel forumlarında kullanıcılar aktif bir şekilde birbirlerini bu sorun hakkında şirkete toplu şikayette bulunmaya çağırıyor. Tarun Vats, forumda Beta 7 (ZZHK) ve Beta 6 (ZZHE) yapılarını karşılaştıran özel bir başlık açtı ve benzer sorunlarla karşılaşan tüm kullanıcıları şikayetlerini dile getirmeye davet etti.

Uzmanlara göre, Samsung resmi ve kararlı One UI 9 sürümünü yayınlamadan önce bu hataları gidermezse, arayüzdeki akıcılık eksikliği nihai sürümde de kalabilir. Bu durum, milyonlarca amiral gemisi kullanıcısının deneyimini olumsuz etkileyecektir.