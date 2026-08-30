Song Yadong, Umar Nurmagomedov'u nakavt etme planını açıkladı

·7·Spor
Song Yadong, Umar Nurmagomedov'u nakavt etme planını açıkladı

Song Yadong Umar Nurmagomedovile yaptığı maçtaki galibiyetinin şans eseri bir vuruş olmadığını belirtti. Çinli MMA dövüşçüsü, rakibini tam olarak aparkat ile nakavt etme planının maçtan önce hazırlandığını söyledi.

Yadong, antrenörü Rudi Hernandez'in maç öncesinde önemli bir talimat verdiğini vurguladı. Bu fikir, daha sonra maçın belirleyici noktası haline geldi.

Plan maçtan önce hazırlandı

Song Yadong'a göre, Hernandez ona Nurmagomedov'u aparkat ile nakavt etme imkanı olduğunu söylemiş.

«Maçtan önce bana: “Onu aparkat ile nakavt edebilirsin” demişti. Bu fikir aklımdan hiç çıkmadı ve tam olarak o vuruşu aradım».

Böylece dövüşçü, oktagona çıkmadan önce rakibinin olası zayıf noktalarından biri belirlenmiş oldu.

Aparkat özel olarak çalışıldı

Yadong, ekibinin maça hazırlık sürecinde sadece vuruşlarla sınırlı kalmadığını belirtti.

Aynı zamanda:

  • aparkat kombinasyonlarını;

  • rakibin güreş hamlelerine karşı savunmayı;

  • vuruşu kombinasyon içinde isabetli yapmayı;

  • maçtaki olası senaryoları

defalarca çalıştıklarını ifade etti.

«Aparkatı ve güreşe karşı savunmayı çok çalıştık».

Bu da Yadong'un maçtaki taktiğinin tesadüfen oluşmadığını gösteriyor.

Antrenörün bir fikri belirleyici oldu

Yadong, antrenörü Rudi Hernandez'in rolüne özel bir vurgu yaptı. Ona göre antrenörü, aparkatı basit bir vuruş olarak değil, kombinasyonun bir parçası olarak kullanmayı öğretti.

«Hernandez bana aparkatı ideal bir kombinasyon içinde vurmayı öğretti».

Yani, Nurmagomedov ile yapılan maçtaki belirleyici epizodun arkasında haftalar süren bir hazırlık ve net bir taktik plan vardı.

Nurmagomedov'a karşı plan işledi

MMA'de tek bir vuruş tüm maçın kaderini değiştirebilir. Ancak böyle bir vuruşun doğru zamanda ve gerekli kombinasyon içinde kullanılması, genellikle uzun bir hazırlığın sonucudur.

Song Yadong'un açıklaması da bunu gösteriyor: Nurmagomedov'a karşı oktagona sadece kazanma niyetiyle değil, üzerinde çalışılmış net bir taktik planla çıkmış.

En ilginci, maçtan önce antrenörün söylediği «aparkat ile nakavt edebilirsin» fikrinin daha sonra gerçekleşmiş olmasıdır.

MMAUFCSong YadongUmar NurmagomedovDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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