Poco X8 5G tanıtımı 9000 mAh batarya ile 4 Eylül'de gerçekleşecek

Ixbt.com'un haberine göre, Poco şirketi yeni Poco X8 5G akıllı telefonunun resmi tanıtım tarihini duyurdu. Cihazın prömiyerinin bu yıl 4 Eylül günü yerel saatle 12:00'de yapılması bekleniyor. Akıllı telefon satışları ilk etapta Hindistan pazarında Flipkart platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket tarafından yayınlanan ilk tanıtımlarda yeni cihazın dış görünüşü de ortaya çıktı. Buna göre cihaz, dağ manzarası fonunda parlak turuncu bir gövde tasarımıyla sunuluyor. Bu durum, üreticinin bu modeli aktif yaşam tarzını seven kullanıcılar için tasarladığını gösteriyor.

Üç günden fazla otonom çalışma süresi sunan batarya

Bu akıllı telefonun en temel ve dikkat çekici özelliği devasa kapasiteli bataryasıdır. Poco X8 5G modeli tam 9000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılıyor. Üretici, bu değerin cihazın ek şarj gerektirmeden 3,2 güne kadar istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlayacağını belirtiyor.

Şirket, bu yüksek otonomi kapasitesini Power Maxxing sloganı altında aktif bir şekilde tanıtıyor. Bu adımın, Poco markasının uygun fiyatlı 5G akıllı telefon segmentinde yüksek kapasiteli bataryaları yaygınlaştırma konusundaki uzun vadeli stratejisinin mantıklı bir devamı olması bekleniyor.

Şimdilik yeni akıllı telefonun diğer teknik detayları gizli tutuluyor. Özellikle işlemcisi, ekran özellikleri, kamera yetenekleri ve hızlı şarj teknolojisi hakkındaki bilgilerin resmi tanıtım gününe yakın bir tarihte netleşmesi bekleniyor.