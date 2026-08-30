Ekskavatörde bulunan kedi yavrusu şantiyede 'çalışan' oldu

ABD'nin Ohio eyaletinde inşaat işçileri, bir ekskavatörün içinde mahsur kalan minik bir kedi yavrusunu kurtardı. Birkaç haftalık olan yavru kedi, ağır iş makinesinin içine sıkışmış ve sesi işçilerin dikkatini çekmişti. Konuyla ilgili bilgiyi People dergisi paylaştı.

RiverReach Construction şirketinin operasyon sorumlusu Chase Guello, ekskavatörü kontrol ettiği sırada yavru kedinin miyavlamasını duydu. Makinenin altındaki ağır koruma panellerini dikkatlice sökerek hayvanı dışarı çıkarmayı başardı.

İşçiler, yavru kedinin annesini ve diğer kardeşlerini de aradılar ancak yalnız olduğunu tespit ettiler. Bunun üzerine inşaat ekibi ona bakmaya karar verdi.

Kedi yavrusuna Sue adı verildi. Bu isim, bulunduğu ekskavatörü üreten Komatsu markasıyla bağlantılı. Şu an geçici bakımda olan kedinin, ileride şirketin bir teknisyeninin evinde yaşaması ve işe onunla gidip gelmesi planlanıyor. Büyüdüğünde ise şirketin 'atölye kedisi' olacak.

Yavru kedinin hikayesi sosyal medyada hızla yayıldı. Şirket tarafından paylaşılan videolar milyonlarca kez izlendi. Olaydan haberdar olan Komatsu şirketi ise Sue için özel minik bir baret ve güvenlik yeleği hazırladı.

Böylece, ekskavatör içinde tesadüfen bulunan kedi yavrusu, sıradan bir şantiye misafirinden ekibin sevilen sembolüne dönüştü.