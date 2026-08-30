Umar Nurmagomedov korkunç nakavt sonrası hayranlarına seslendi
Çin'in Şanghay şehrinin ev sahipliği yaptığı UFC Fight Night 286 turnuvasının ana maçında yerel yıldız Song Yadong'a karşı yapılan kıran kırana mücadelede nakavt olan Umar Nurmagomedov birkaç saat sonra sessizliğini bozdu. Profesyonel kariyerindeki ilk erken mağlubiyetini kabul eden Rus dövüşçü, sosyal medya aracılığıyla tüm hayranlarına teşekkür etti ve ruhsal olarak yıkılmadığını gösterdi.
Sporcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hatalarından doğru dersleri çıkarıp oktagona daha güçlü döneceğine söz verdi.
«Geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkürler»: Nurmagomedov'un ilk açıklaması
Umar Nurmagomedov, sosyal medyadaki resmi hesabında kısa ve öz bir açıklama paylaştı:
Sağlık durumu hakkında: «Durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim;
Hatalar ve geri dönüş planı: Hatalarım üzerinde çalışacağım ve daha güçlü döneceğim», diye yazdı 30 yaşındaki dövüşçü.
1. raunttaki üstünlük ve beklenmedik dönüş
Şanghay'daki maç son derece dramatik olaylara sahne oldu:
İlk 5 dakika: Umar Nurmagomedov, ilk raundu üç hakemin puan kartına göre de kendi lehine sonuçlandırmıştı;
Kafa çarpışması ve kesik: Kritik durum öncesinde yaşanan kazara bir çarpışma sonucu Song Yadong'un sağ gözünün üzerinde ciddi bir kesik oluştu ve Çinli dövüşçünün yüzü kana bulandı;
İkinci rauntta şimşek gibi bir darbe: Zor duruma rağmen Song Yadong, ikinci rauntta kontra atakta Umar'ı tam isabetle yakaladı ve beklenmedik bir nakavtla galibiyeti kaptı. Bilgi için, Umar daha önce sadece geçen yıl Merab Dvalishvili'ye karşı şampiyonluk maçında tartışmalı bir hakem kararıyla kaybetmişti ve kariyerinde hiç nakavt olmamıştı.
Song Yadong şampiyonluk kemerini hedefledi: Sıra Dvalishvili ve Yan galibinde mi?
Üst üste ikinci erken ve parlak galibiyetini kutlayan Çinli yıldız, gelecek planlarını açıkladı:
Ana hedef kemer: Song Yadong, bir sonraki maçını Merab Dvalishvili ile Petr Yan arasındaki şampiyonluk mücadelesinin galibiyle yapmak istediğini belirtti;
UFC 333'teki üçleme: Merakla beklenen Dvalishvili - Yan arasındaki bu ilkesel üçleme, bu yıl 24 Ekim'de Abu Dabi'de düzenlenecek UFC 333 turnuvasında sona erecek.
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