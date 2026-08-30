Umar Nurmagomedov korkunç nakavt sonrası hayranlarına seslendi

İlk 5 dakika: Umar Nurmagomedov, ilk raundu üç hakemin puan kartına göre de kendi lehine sonuçlandırmıştı;

Kafa çarpışması ve kesik: Kritik durum öncesinde yaşanan kazara bir çarpışma sonucu Song Yadong'un sağ gözünün üzerinde ciddi bir kesik oluştu ve Çinli dövüşçünün yüzü kana bulandı;

İkinci rauntta şimşek gibi bir darbe: Zor duruma rağmen Song Yadong, ikinci rauntta kontra atakta Umar'ı tam isabetle yakaladı ve beklenmedik bir nakavtla galibiyeti kaptı. Bilgi için, Umar daha önce sadece geçen yıl Merab Dvalishvili'ye karşı şampiyonluk maçında tartışmalı bir hakem kararıyla kaybetmişti ve kariyerinde hiç nakavt olmamıştı.