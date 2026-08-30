İslam Makhachev, Umar Nurmagomedov'un şok nakavtına tepki gösterdi

·0·Spor
İslam Makhachev, Umar Nurmagomedov'un şok nakavtına tepki gösterdi

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen UFC Fight Night 286 turnuvasının ana maçında Umar Nurmagomedov'un yerel yıldız Song Yadong'a karşı aldığı beklenmedik nakavt mağlubiyeti, MMA dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu sürpriz yenilginin ardından UFC şampiyonu ve Nurmagomedov ekibinin lideri İslam Makhachev, sosyal medya aracılığıyla takım arkadaşına destek veren duygusal bir açıklama yaptı.

Makhachev, bu tür zorlu sınavların her dövüşçünün yoluna çıkabileceğini ve Umar'ın bu durumdan daha güçlü döneceğine inandığını vurguladı.

«Hedefe giden yolda sınavlar çok»: Makhachev'den samimi destek

UFC kemeri sahibi, kendi sayfasında takım arkadaşının fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

  • Kader ve sınavlar: «Bize takdir edilen her şeye razıyız. Hedefe giden yolda sınavlar çok, ama eminim ki bunu aşacaksın kardeşim», — diye yazdı İslam Makhachev;

  • Şanghay'da zor bir gece: Hatırlatmak gerekirse, Umar Nurmagomedov ana maçta Song Yadong'un 2. raunttaki yıldırım hızıyla gelen darbesiyle oktagona yığılmış ve kariyerinde ilk kez erken bir mağlubiyet almıştı.

Umar Nurmagomedov'un UFC'deki yolu ve istatistikleri

Rusyalı 30 yaşındaki dövüşçü, hafif sıklet klasmanında uzun süre yenilgisiz ilerleyerek şampiyonluk yarışındaki en önemli adaylardan biri konumundaydı:

  • Profesyonel kariyer: Umar Nurmagomedov MMAkariyerine 2016 yılında başlamış olup, 2021 yılından bu yana UFC bayrağı altında dövüşmektedir;

  • Oktagondaki sonuçlar: Dünyanın en güçlü liginde bugüne kadar çıktığı maçlarda 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet kaydetmiştir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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