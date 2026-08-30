Itauma öndeyken nasıl Hrgović'e nakavt oldu?

·12·Spor
Itauma öndeyken nasıl Hrgović'e nakavt oldu?

Londra ringinde gerçekleşen ağır sıklet şampiyonluk mücadelesi, boksseverlere yılın en dramatik finallerinden birini sundu. 34 yaşındaki deneyimli Hırvat boksör Filip Hrgović, 21 yaşındaki Britanyalı süper yetenek Moses Itauma'yı 9. rauntta teknik nakavtla mağlup ederek boşta olan prestijli IBF dünya şampiyonluk kemerinikazandı.

Maçın ardından uluslararası Compubox bilgisayarlı istatistik portalının açıkladığı rakamlar taraftarları daha da şaşırttı; müsabaka durdurulduğu ana kadar Britanyalı boksör neredeyse tüm alanlarda iki kat üstünlük sağlamıştı.

Rakamlardaki üstünlük ve ringdeki acı gerçek

Compubox tarafından yayınlanan nihai isabetli vuruş raporu, Moses Itauma'nın ne kadar yüksek baskı ve hızla hareket ettiğini gösteriyor:

  • Toplam isabetli vuruş: Itauma rakibine 163 isabetli vuruş yaparken, Hrgović'te bu sayı sadece 90'da kaldı;

  • Jablar (direkt vuruşlar): 39'a karşı 26'lık oranla Britanyalı, puan toplamada da öndeydi;

  • Ana güçlü vuruşlar (Power Punches): Genç yıldız, Hırvat rakibine kıyasla neredeyse iki kat daha fazla güçlü vuruş yaptı — 124'e karşı 64.

Ancak tüm istatistiklerde önde olmasına rağmen, 8-9. rauntlara gelindiğinde enerjisini yanlış dağıtan Britanyalının yorulması ve antrenörlerinin havlu atması, maçın kaderini erken belirledi.

Yeni şampiyonun bir sonraki maçı: Rakip kim olacak?

Tarihi bir zaferle Hırvatistan tarihinin ilk ağır sıklet dünya şampiyonu olan Filip Hrgović uzun süre dinlenmeyecek:

  • Frank Sanchez ile mücadele: Uluslararası kaynaklara göre, yeni şampiyonun IBF kemerini korumak amacıyla bir sonraki maçını Kübalı deneyimli ve yetenekli boksör Frank Sanchezile yapması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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