Huawei, HarmonyOS işletim sistemini uluslararası pazara taşıyor

·6·Teknoloji
Huawei, HarmonyOS işletim sistemini uluslararası pazara taşıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'i küresel ölçekte genişletme ve dünya pazarına sunma niyetinde olduğunu resmen açıkladı. Bu haber, ixbt.com tarafından duyuruldu. haber veriyor.

Huawei, bu yıl 28-29 Ağustos tarihlerinde «Yeni akıllı bağlantılar, yeni gelecek» temasıyla kapsamlı bir HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026 düzenledi. Bu prestijli etkinlikte şirket yönetimi, gelecekteki stratejik planlarını ve sistemi uluslararası alanda yaygınlaştırma adımlarını paylaştı.

Küresel genişlemeye doğru ilk adımlar

Etkinlik sırasında Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Xu Zhijun, şirketin HarmonyOS işletim sistemini küresel ölçekte yaygınlaştırma konusunda ciddi adımlar attığını belirtti. Kendisinin ifadesine göre, yakın gelecekte bazı ülke ve bölgelerde bu işletim sistemi için özel pilot programlar başlatılacak.

Eğer bu testler başarılı olursa, Huawei dünya genelindeki tüketiciler için HarmonyOS platformunu daha geniş kapsamda geliştirmeye ve iyileştirmeye odaklanacak. Bu adımın, gelecekte işletim sisteminin Android ve iOS platformlarına layık bir alternatif olarak şekillenmesinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

100 milyondan fazla cihaz hedefi

Xu Zhijun'un vurguladığı gibi, devam eden test süreçleri beklenen sonucu verirse, HarmonyOS dünya pazarında sağlam bir yer edinmek için gerçek bir fırsata sahip olacak. Şirket bu konuda büyük hedefler belirlemiş olup, özellikle HarmonyOS 6 işletim sisteminin 2026 yılı sonuna kadar dünya çapında 100 milyondan fazla cihaza yüklenmesi planlanıyor.

Bu girişimin hayata geçirilmesi, mobil işletim sistemi pazarındaki mevcut dengeyi değiştirebilir ve kullanıcılara yeni ekosistem olanakları sunabilir. Huawei, teknolojilerini sadece iç pazarda değil, uluslararası arenada da rekabetçi kılmak için tutarlı bir şekilde çalışıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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