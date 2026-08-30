Kıbrıs açıklarında feribot battı: ölüler var
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Kuzey Kıbrıs açıklarında yolcu taşıyan bir feribot battı. Gemide 279 yolcu bulunuyordu. Olay sonucunda hayatını kaybedenlerin olduğu bildiriliyor. Bu konuda NUR.KZ haber verdi.
Edinilen bilgilere göre, 279 yolcunun bulunduğu gemi, Girne şehri kıyılarından 2-2,5 kilometre açıkta batmaya başladı.
Kaptan, geminin su almaya başladığını ve ardından alabora olduğunu belirtti.
Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yeri yakınındaki tekneler, kazazedelere yardım etmek için bölgeye ulaştı.
Tanınmayan cumhuriyet yetkilileri, batan gemide bulunan birkaç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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