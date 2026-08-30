4 maçta 4 galibiyet: Karimov, Lugano'nun galibiyetini korumasına yardımcı oldu

·3·Spor
4 maçta 4 galibiyet: Karimov, Lugano'nun galibiyetini korumasına yardımcı oldu

İsviçre Süper Ligi'nin 5. haftasında oynanan Sion - Lugano karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Deplasmanda mücadele eden Lugano, 2-1'lik skorla geri dönüş yaparak önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Özbek genç savunma oyuncusu Behruz Karimov karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olarak takımının galibiyet skorunu korumasında aktif rol oynadı.

75. dakikadaki değişiklik ve belirleyici anlar

Sahadaki yoğun mücadele şu önemli olaylarla akıllarda kaldı:

  • Karimov'un oyuna girişi: Özbek lejyoner, teknik heyetin kararıyla savunma hattını güçlendirmek amacıyla 75. dakikada yedek kulübesinden oyuna dahil oldu;

  • Son dakikalarda sarı kart: Hakem tarafından eklenen 90+1. dakikada Behruz Karimov, zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı;

  • Başarılı sonuç: Lugano, son dakikalardaki baskıyı başarıyla savuşturarak deplasmandan 2-1'lik önemli bir galibiyetle döndü.

Lugano yüzde yüzlük performansla mutlak lider

Bu galibiyet, Lugano'nun puan durumundaki yerini daha da sağlamlaştırdı:

  • Yüzde yüzlük oran: Oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alan Lugano, Süper Lig'de yüzde yüzlük bir performans sergileyerek liderliğini sürdürüyor;

  • Sıradaki rakip: Takım, ulusal şampiyonadaki bir sonraki önemli maçını 3 Eylül'de Servette kulübüne karşı oynayacak.

LuganoSionBehruz Karimovİsviçre Süper LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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