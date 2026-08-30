Avustralya'da hamam böceklerinden "siborg-kurtarıcılar" yaratıldı

·3·Dünya
Avustralya'da hamam böceklerinden "siborg-kurtarıcılar" yaratıldı

Avustralyalı bilim insanları, enkaz altında kalan insanlara yardım edebilecek siborg hamam böceklerigeliştirdi. "Paraborgs" olarak adlandırılan bu böceklere kamera ve uzaktan kumandalı minyatür enjeksiyon sistemleri yerleştirildi. Proje, Queensland Üniversitesi ve New South Wales Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi. Bu konu "Nauka" tarafından bildirildi.

Araştırmacılar bunun için Avustralya'nın kuzeyinde bulunan dev kazıcı hamam böceği türü olan Macropanesthia rhinoceros türünü kullandı. Böceklere yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla hareketleri uzaktan kontrol edilebiliyor. Kamera ile donatılmış hamam böceği kazazedeyi tespit etmeye yardımcı olurken, diğeri ona ilaç ulaştırmak için tasarlandı.

Laboratuvardaki ilk testlerde siborg hamam böcekleri, belirlenen noktalara ulaşmada yüzde 100 sonuç gösterdi. Ancak hedefe yaklaşma, doğru konumlanma ve enjeksiyonu içeren tam süreç sadece yüzde 72 oranında başarıyla tamamlandı. Böcek hedeften 15 santimetre uzaklıkta olduğunda ise enjeksiyon başarısı yüzde 95'e ulaştı.

Teknoloji şimdilik deney aşamasında. Testler insanlar üzerinde değil, kontrollü laboratuvar ortamında silikon hedefler ve domuz derisi üzerinde gerçekleştirildi. Bilim insanları gelecekte enkaz, mağaralar ve kurtarıcıların ulaşmasının zor olduğu diğer yerlerde özel siborg böcek sürülerini kullanmayı planlıyor.

Sırtında küçük bir kamera ve kablolu elektronik düzenek bulunan bir hamam böceği.
AvustralyaSiborgHamam BöceğiTeknolojiKurtarma Operasyonu
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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