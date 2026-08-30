Dronlar altında düğün: cephe hattı yakınında evlenen çift (foto)

·7·Dünya
Dronlar altında düğün: cephe hattı yakınında evlenen çift (foto)

Ukrayna'nın Rusya ile savaşında cephe hattının yaklaştığı Kramatorsk şehrinde 35 yaşındaki Tetyana ve Aleksandr evlendi. Çift, düğün törenini şehir merkezindeki Barış Meydanı'nda, dron tehlikesi ve artan askeri tehditler altında gerçekleştirdi. Bu durum The Guardian tarafından haberleştirildi.

Tören, 29 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde gerçekleşti. Düğünden üç gün önce Kramatorsk resmen savaş bölgesi ilan edilmişti. Şehirdeki binaların çoğu hasar görmüş, bazı sokaklar dronlara karşı ağlarla kaplanmıştı.

Beyaz kıyafetli bir kadın, askeri üniformalı bir erkekle bir binanın içinde duruyor.

The Guardian'ın verilerine göre, düğünden önceki birkaç gün içinde Kramatorsk'ta 51 saldırı kaydedildi ve altı kişi hayatını kaybetti.

Böylesine tehlikeli bir duruma rağmen Tetyana ve Aleksandr, nikahı tam olarak Kramatorsk'ta kıymaya karar verdiler. Aleksandr bu kararı, Donetsk bölgesini ve oradaki anılarını koruma arzusuyla açıkladı.

Tetyana cephede gönüllü askeri sağlık görevlisi olarak çalışıyor. Tıbbi tahliye ekibi düğünden birkaç gün önce Kiev'e gönderilmiş olmasına rağmen, o törene katılmak için Doğu Ukrayna'ya geri döndü. Aleksandr ise ordu kaptanıdır.

Askeri kıyafetli bir erkek, beyaz elbiseli bir kadını kucağında tutuyor.

Çift bu yılın şubat ayında tanıştı. Tetyana, internet üzerinden Aleksandr'a ulaşarak ona tıbbi yardım teklifinde bulunmuştu.

Nikah töreni görüntülü arama yoluyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ukrayna'da savaş koşullarında fiziksel olarak bir araya gelemeyen çiftler için çevrimiçi nikah hizmeti 2024 yılında uygulamaya konuldu.

Tetyana ve Aleksandr nikah yüzüklerini takıp yemin ettiler ve birbirlerini öptüler. Törenin ardından şehirde açık kalan az sayıdaki mekandan biri olan bir kafeye giderek düğün pastalarını yediler.

Askeri kıyafetli bir erkek ve beyaz elbiseli bir kadın birbirlerinin ellerini tutuyor.

Düğün sırasında şehir üzerinde bir dron görüldüğüne dair haber yayıldı ve kısa süreli bir endişe yaşandı. Buna rağmen çift törene devam etti.

İlginç bir şekilde, Tetyana ve Aleksandr'ın yaşı Ukrayna'nın bağımsızlık yaşıyla aynı; her ikisi de 35 yaşında. Savaşa rağmen gelecek kurmayı ve çocuk sahibi olmayı planlıyorlar.

Askeri kıyafetli bir erkek ve beyaz elbiseli bir kadın bir binanın önünde el ele tutuşuyor.
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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