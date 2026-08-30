Antrenman sırasında kalbi duran 14 yaşındaki basketbolcu hayatını kaybetti

Rusyalı 14 yaşındaki yetenekli basketbolcu Aron Semerninov, antrenman sırasında aniden fenalaşarak kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Trajik olay 25 Ağustos Salı günü meydana geldi. Dikkat çekici bir nokta ise, bu tarihin Aron'un babası olan Rusya U20 milli takımı baş antrenörü Roman Semerninov'un 45. yaş gününe denk gelmesiydi.

Aron Semerninov, yaşına rağmen basketbolda büyük gelecek vadeden sporculardan biri olarak görülüyordu. Daha önce Krasnodar'daki Lokomotiv-Kuban kulübünün gençlik akademisinde eğitim almıştı.

Bu yılın bahar aylarında ise Moskova bölgesine taşınarak Himki şehrinde kurulan yeni genç takımın kadrosuna katıldı. Trajik olay, tam da bu takımda antrenman yaptığı sırada gerçekleşti.

Genç sporcu, bu zamana kadar yaşına göre oldukça iyi sonuçlara ulaşmıştı. U14 takımıyla Rusya ulusal şampiyonasında bronz madalya kazanmıştı. Ayrıca Krasnodar bölgesi şampiyonasında en değerli oyuncu seçilmişti.

Lokomotiv-Kuban akademisi, Aron hakkında sıcak ifadeler kullanarak onun 2023 yılında kulüp sistemine katıldığını belirtti.

Akademi açıklamasında, "Aron, 2023 yılında kırmızı-yeşilli kulüp sistemine katıldı ve kısa sürede güvenilir bir takım arkadaşı ve iyi bir dost oldu. Akademide antrenörlerin rehberliğinde çalışarak gelecekteki zaferler için önemli bir deneyim kazandı.

Bir yıl sonra basketbolcu, yeni kurulan 'Loko-2012' takımının formasını giymeye başladı. Yetenekli oyun kurucu, takımının en temel ve umut verici oyuncularından biriydi; ulusal ve bölgesel turnuvalarda düzenli olarak sayı ve verimlilik istatistiklerinde liderdi" ifadeleri yer aldı.

2026 yazı Rus basketbolu için zor ve üzücü bir dönem oldu. 26 Haziran'da VTB Birleşik Ligi'nin onursal başkanı ve son otuz yılda Rus basketbolunun en etkili isimlerinden biri olan Sergey Ivanov hayatını kaybetti.

28 Temmuz'da Dinamo Primorye'nin başkanı ve baş antrenörü Eduard Sandler 44 yaşında vefat etti. 30 Temmuz'da ise Olimpiyat şampiyonu ve efsanevi basketbolcu İvan Yedeşko 81 yaşında hayatını kaybetti.

23 Ağustos'ta 36 yaşındaki basketbol menajeri Sergey İndeykin de aniden ortaya çıkan bir hastalık sonucu yaşamını yitirdi.

Aron'un babası ve aynı zamanda Himki basketbol kulübü baş antrenörü olan Roman Semerninov, oğlunun vefatından sonra sosyal medyada yürek burkan bir mesaj paylaştı.

“Kalbim kırıldı, artık söyleyecek sözüm kalmadı. Etrafı karanlık kapladı, her satır acıyla doldu. Sen benim sevgili, aziz oğlumsun. Bundan sonra nasıl yaşayacağımı hayal bile edemiyorum. Sen sonsuza dek yaşayacaksın. Sen bizim kahramanımızsın. Uç ve basketbol oyna. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyoruz ve yaşadığına inanıyoruz; sadece basketbol oynamak için çok uzaklara uçup gittin” diye yazdı.

Merhum Aron Semerninov'un ardından annesi Yelena kaldı.