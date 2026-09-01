Hasanboy Dusmatov yeni takıma transfer oldu — sıradaki maç ne zaman?

Yüksek statü ve takdir: «Takımımızda yeni bir savaşçı! Karşınızda Hasanboy Dusmatov! İki Olimpiyat altın madalyası, dünya şampiyonluğu unvanı, Val Barker Kupası ve Asya şampiyonalarındaki üç zafer — bunlar onun şanlı yolunun sadece bir parçası. Böylesine unvanlara sahip bir sporcunun bizimle olmasından dolayı son derece mutluyuz!»;