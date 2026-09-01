Hasanboy Dusmatov yeni takıma transfer oldu — sıradaki maç ne zaman?
Özbekistan milli takımının lideri, profesyonel ve amatör boksta en yüksek zirveleri fetheden iki kez Olimpiyat şampiyonu Hasanboy Dusmatov, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Andicanlı boksör, Rusya'nın prestijli «Premier Boxing Academy» promotörlük şirketi ile resmi iş birliği anlaşması imzaladı. Şirket, bu anlaşmayı görkemli bir şekilde duyurdu.
«Takımımızda Özbek boksunun efsanesi»: Promotörün açıklaması
«Premier Boxing Academy», Özbek boksörle sözleşme imzalandığını şu şekilde duyurdu:
Yüksek statü ve takdir: «Takımımızda yeni bir savaşçı! Karşınızda Hasanboy Dusmatov! İki Olimpiyat altın madalyası, dünya şampiyonluğu unvanı, Val Barker Kupası ve Asya şampiyonalarındaki üç zafer — bunlar onun şanlı yolunun sadece bir parçası. Böylesine unvanlara sahip bir sporcunun bizimle olmasından dolayı son derece mutluyuz!»;
Gelecek planları: «Hasanboy, takımımıza hoş geldin! Önümüzde bizi büyük zaferler bekliyor. Yeni başarılara doğru birlikte hazırlanacağız!».
Sıradaki maç ne zaman ve nerede olacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından sporcumuzun bir sonraki maçıyla ilgili detaylar açıklandı:
Maç tarihi: Hasanboy Dusmatov, bir sonraki resmi maçını bu yılın Ekim veya Kasım aylarında gerçekleştirecek;
Turnuva formatı: Mücadelenin profesyonel branştaki IBA.Pro şovlarından biri kapsamında düzenlenmesi planlanıyor;
Rakip konusu: Gelecek maçın tarihi ve rakibin ismi önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.
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