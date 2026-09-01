Romano, Enzo Fernandez'in Manchester City'ye rekor transferini duyurdu

·1·Spor
Romano, Enzo Fernandez'in Manchester City'ye rekor transferini duyurdu

Yaz transfer döneminin son saatlerinde İngiltere Premier Lig'de yılın en büyük anlaşması resmen tamamlandı. Dünyanın önde gelen muhabiri Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Chelsea orta sahası ve dünya şampiyonu Enzo Fernandez'in Manchester Citytakımına transferi konusunda taraflar tam anlaşmaya vardı.

Arjantinli 25 yaşındaki yıldız, sadece "City" kadrosuna katılmak istediğini belirtti ve eski hocası Enzo Maresca ile yeniden çalışma arzusunu dile getirdi.

125 milyon sterlinin üzerinde: City tarihinin mutlak rekoru

Bu dev transferin mali ve tarihi detayları:

  • Manchester Cityrekoru: Transfer bedeli 125 milyon sterlini (146 milyon avro) aşıyor. Bu, Manchester Citykulüp tarihinin en pahalı transferi olarak rekor kırdı;

  • Premier Lig tarihinde 2. sıra: Bu anlaşma, İngiltere Premier Lig tarihindeki tüm transferler arasında sadece Alexander Isak transferinden sonraki en pahalı ikinci sözleşme oldu;

  • Sağlık kontrolüne hazırlık: Chelsea, uzun süren müzakerelerin ardından satışı resmen onayladı ve futbolcu Manchester'da sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor.

2023'ten 2032'ye kadar sözleşme ve Maresca faktörü

Enzo'nun Chelsea dönemi ve yeni meydan okuması:

  • Maresca ile ittifak: Futbolcu, Chelsea'de birlikte çalıştığı ve iyi anlaştığı teknik direktör Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmeyi kariyerindeki en önemli adım olarak görüyor;

  • Londra'daki iz: 2022 Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından 2023'ün Ocak ayında Londra'ya taşınan Fernandez'in "Maviler" ile mevcut sözleşmesi 2032 yazına kadar devam ediyordu ancak City'nin teklifi durumu kökten değiştirdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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