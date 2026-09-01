Jamie Carragher: Enzo Fernández transferi Manchester City'yi şampiyonluk yarışının favorisi yaptı

·1·Spor
Jamie Carragher: Enzo Fernández transferi Manchester City'yi şampiyonluk yarışının favorisi yaptı

İngiltere Premier Lig'de transfer döneminin kapanışına doğru beklenmedik ve sansasyonel bir anlaşma gerçekleşti. RMC Sport'un haberine göre, Manchester City ve Chelsea, orta saha oyuncusu Enzo Fernández'in transferi konusunda 150 milyon avroluk dev bir bedel karşılığında tam anlaşmaya vardı. Ocak 2023'ten bu yana Londra ekibinde 169 maça çıkıp 31 gol atan Arjantinli futbolcu, kariyerine mevcut kulübünden farklı olarak Etihad Stadyumu'nda devam edecek. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Bu sansasyonel transfer, İngiltere şampiyonasındaki güç dengelerini kökten değiştirdi. Özellikle deneyimli uzman ve eski futbolcu Jamie Carragher, Sky Sports kanalına verdiği röportajda bu anlaşmanın her iki takımın sezonluk hedeflerini nasıl etkileyeceğini detaylı bir şekilde analiz etti. Ona göre bu hamle, Manchester City'nin şampiyonluk yarışındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.

Şampiyonluk yarışındaki değişimler

Jamie Carragher, Enzo Fernández'in katılımının, City'ye mevcut şampiyon Arsenal'e karşı mücadelede en büyük avantajı sağlayacağını belirtti. Uzman, "O, Manchester City'yi şüphesiz Chelsea'nin bir adım önüne taşıdı" ifadelerini kullandı. Carragher'a göre, Chelsea'nin yeni teknik direktörü ve Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle iyi bir sezon geçirmesi bekleniyordu ancak kilit liderlerden birinin ayrılması takımın planlarına ciddi bir darbe vuracak.

Chelsea yönetimi ise boşluğu doldurmak için hemen harekete geçti. Londra ekibi, Enzo Fernández'in yerine Lamine Camara veya Manu Koné isimlerini değerlendiriyor. Daha önce Arjantinli futbolcu, Brighton'a karşı 4-3 kaybedilen maçın kadrosuna alınmamış ve Chelsea formasını bir daha giymeyeceğini açıklamıştı.

Manchester City orta sahasının yeni yüzü

Sezon başında Rodri'nin ayrılmasının ardından Manchester City'nin orta saha dengesini kurmakta zorlanacağı tahmin ediliyordu. Ancak Carragher'a göre kulüp yönetimi, kısa sürede Elliot Anderson ve Enzo Fernández gibi oyuncuları kadroya katarak çok güçlü bir merkez oluşturdu. Carragher, "Bu oyuncular için büyük paralar ödediler, dolayısıyla sonuçlar da buna paralel olmalı" diye ekledi.

Uzmana göre bu transfer, Manchester City'ye sezon boyunca Arsenal ile yaşanacak şampiyonluk mücadelesinde rakibine üstünlük sağlaması için en büyük fırsatı sunuyor. Kulüpler arasındaki bu devasa finansal anlaşma ve kadro değişimi, İngiltere Premier Lig'in geri kalanının çok daha çekişmeli ve heyecanlı geçeceği anlamına geliyor.

Enzo FernándezManchester CityChelseaJamie CarragherPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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