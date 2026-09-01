Yanlış anlaşıldı: İnsanlar neden tavuklarını devlet hizmet merkezlerine taşıdı?

·0·Dünya
Yanlış anlaşıldı: İnsanlar neden tavuklarını devlet hizmet merkezlerine taşıdı?

Rusya'da kişisel yardımcı çiftliklerde (LPX) yetiştirilen kümes hayvanları ve tavşanların zorunlu kaydının başlamasıyla birlikte toplumda tuhaf ve beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Halkın tavuklarını kaydettirmek için Devlet Hizmetleri Merkezlerine (MFTS) canlı kümes hayvanlarını getirmeye başlaması üzerine 'Rosselhoznadzor' özel bir uyarı yayınladı.

Resmi kurumun Telegram kanalındaki bu mesaj daha sonra silinmiş olsa da, internette çoktan büyük bir yankı ve alay konusu haline gelmişti.

Yeni talep nedir ve insanlar neden tavuk taşıdı?

Ortaya çıkan yanlış anlaşılmanın detayları:

  • 1 Eylül'de yürürlüğe giren süre: Kişisel bahçelerinde veya çiftliklerinde 10'dan fazla evcil kümes hayvanı veya tavşan yetiştiren vatandaşlar için zorunlu kayıt şartı getirildi;

  • MFTS'deki tuhaf manzaralar: Sosyal medyada, kanunlara uyan vatandaşların yeni düzenlemeyi yanlış anlayarak tavuklarını doğrudan devlet kurumlarının (MFTS) binalarına getirdiklerine dair birçok haber ve video yayıldı.

«Canlı tavukları hiçbir yere götürmenize gerek yok!»: Resmi açıklama

«Rosselhoznadzor» duruma açıklık getirerek sürecin nasıl işleyeceğini duyurdu:

  • Nereye başvurulmalı?: Hayvan ve kümes hayvanlarını kaydettirmek için MFTS'ye değil, vatandaşın yaşadığı ilçe veya şehrin devlet veterinerlik hizmetine başvurulması gerekmektedir;

  • Canlıları evde bırakın: «Kayıt için tavuk ve tavşanları bir yere götürmek veya taşımak kesinlikle gerekli değildir. Tüm işlemler belgeler ve uzmanların yerinde incelemesi yoluyla çözülür».

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Delhi'deki tarihi «Kutub Minar» Özbekistan bayrağının renklerine büründüDelhi'deki tarihi «Kutub Minar» Özbekistan bayrağının renklerine büründüDün, 19:44Manhattan'da Özbekistan bayrağı göndere çekildi: ABD'deki vatandaşlar Bağımsızlık Günü'nü kutladıManhattan'da Özbekistan bayrağı göndere çekildi: ABD'deki vatandaşlar Bağımsızlık Günü'nü kutladıDün, 19:30Başkan Miley, Messi'nin milli takımdan ayrılmasına tepki gösterdiBaşkan Miley, Messi'nin milli takımdan ayrılmasına tepki gösterdiDün, 16:58Özbekistan bayrağı Tahran'daki Azadi Kulesi'ne yansıtıldı (video)Özbekistan bayrağı Tahran'daki Azadi Kulesi'ne yansıtıldı (video)Dün, 15:08Meksika'daki 21 boğalı festivalde bir kişi hayatını kaybetti (video)Meksika'daki 21 boğalı festivalde bir kişi hayatını kaybetti (video)Dün, 12:07Tavuk eti dünyada en çok tüketilen et türü haline geldiTavuk eti dünyada en çok tüketilen et türü haline geldiDün, 11:06
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü