Yanlış anlaşıldı: İnsanlar neden tavuklarını devlet hizmet merkezlerine taşıdı?

Rusya'da kişisel yardımcı çiftliklerde (LPX) yetiştirilen kümes hayvanları ve tavşanların zorunlu kaydının başlamasıyla birlikte toplumda tuhaf ve beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Halkın tavuklarını kaydettirmek için Devlet Hizmetleri Merkezlerine (MFTS) canlı kümes hayvanlarını getirmeye başlaması üzerine 'Rosselhoznadzor' özel bir uyarı yayınladı.

Resmi kurumun Telegram kanalındaki bu mesaj daha sonra silinmiş olsa da, internette çoktan büyük bir yankı ve alay konusu haline gelmişti.

Yeni talep nedir ve insanlar neden tavuk taşıdı?

Ortaya çıkan yanlış anlaşılmanın detayları:

1 Eylül'de yürürlüğe giren süre: Kişisel bahçelerinde veya çiftliklerinde 10'dan fazla evcil kümes hayvanı veya tavşan yetiştiren vatandaşlar için zorunlu kayıt şartı getirildi;

MFTS'deki tuhaf manzaralar: Sosyal medyada, kanunlara uyan vatandaşların yeni düzenlemeyi yanlış anlayarak tavuklarını doğrudan devlet kurumlarının (MFTS) binalarına getirdiklerine dair birçok haber ve video yayıldı.

«Canlı tavukları hiçbir yere götürmenize gerek yok!»: Resmi açıklama

«Rosselhoznadzor» duruma açıklık getirerek sürecin nasıl işleyeceğini duyurdu: