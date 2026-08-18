Borussia Dortmund, Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman’ı kadrosuna kattı

Borussia Dortmund kulübü, kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir transferi resmen duyurdu. Goal.com’un haberine göre ekip, PSV forması giyen yetenekli Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman’ı kadrosuna kattı. Bu transferin, Signal Iduna Park ekibinin yeni sezondaki hedeflerini ve orta sahadaki seçeneklerini önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Haberi Goal.com duyurdu .

Tarafların bonservisli transfer konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Joey Veerman, kariyeri boyunca Eredivisie ve Avrupa sahalarındaki istikrarlı performanslarıyla uzmanların dikkatini çekti. Özellikle Hollanda liginde üst üste üç sezon — 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 — şampiyonluk yaşadı. Ayrıca PSV formasıyla 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında KNVB Kupası’nı kazandı.

Transferin gerekçeleri ve yönetimin görüşü

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Lars Ricken, anlaşmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Joey, oyunumuza büyük katkı sağlayabilecek bir futbolcu. Yaz transfer döneminde odağımızı özellikle merkez orta sahaya çevirdik. Çünkü yıl başından bu yana bu pozisyonda Pascal Groß ve Salih Özcan’ı kaybettik. Ayrıca Emre Can’ı takıma döndükten sonra stoperde oynatmayı planlıyoruz.”

Transferin temel amacı, sahanın merkezindeki yaratıcı kontrolü ve teknik kaliteyi artırmak. Borussia Dortmund’un spor direktörü Ole Book da yeni oyuncunun potansiyelini övdü: “Joey, büyük yaratıcılığa, teknik beceriye ve oyun görüşüne sahip gerçekten olağanüstü bir futbolcu. PSV Eindhoven ve Hollanda Millî Takımı’nda en üst seviyede istikrarlı performans sergileyebileceğini kanıtladı.”

Hollandalı futbolcunun Bundesliga’ya geçişi, kariyerinde tamamen yeni ve heyecan verici bir sayfa açacak. Alman futbolunun yüksek temposuna ve fiziksel açıdan zorlu ortamına uyum sağlamak, oyuncu için bir sonraki sınav olacak. Bu süreçte sezon öncesi hazırlık çalışmaları büyük önem taşıyor.

Joey Veerman gibi üst düzey bir oyun kurucunun transfer edilmesi, kulübün hem yerel ligde hem de Avrupa arenasında rekabet gücünü artırmaya yönelik kararlı bir adım. Dortmundlu taraftarlar, yeni yıldızın takımın hücum potansiyelini bir üst seviyeye taşımasını bekliyor.