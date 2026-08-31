Umar Nurmagomedov nerede hata yaptı? Bir UFC efsanesi bu dövüş hakkında sansasyonel bir açıklama yaptı
Şanghay'da düzenlenen UFC Fight Night 286 turnuvasında, Rusya'nın namağlup iddialı ismi Umar Nurmagomedov'un Çinli Song Yadong'a karşı çıktığı maçta ikinci rauntta nakavt olması, karma dövüş sanatları dünyasında büyük yankı uyandırdı. UFC tarihinin en büyük şampiyonlarından biri olarak kabul edilen Amerikalı Demetrius Johnson, kendi YouTube kanalında özel bir analiz yayınlayarak, Nurmagomedov'undövüşteki en büyük taktiksel hatasını ortaya koydu.
Efsanevi dövüşçü, Umar'ın kendisine galibiyeti getirebilecek ana silahını hiç kullanmadığını vurguladı.
«Umar vücuda hiç darbe indirmedi»: Johnson'ın taktiksel yorumu
Demetrius Johnson, dövüşün detayları ve Rus sporcunun hatası hakkında şu görüşleri paylaştı:
Vücuda darbe eksikliği: «Umar'ın hiç yapmadığı bir şey var, o da vücuda (gövdeye) hem ayakla hem de elle darbe indirmek. Umar rakibinin vücuduna vurmayı tamamen unuttu»;
Taktikteki anlaşılmaz durum: «Neden böyle yaptığını asla anlamıyorum. Eğer solaksanız ve sağ elini kullanan bir dövüşçüye karşı tekme atıyorsanız, tek risk yere alınma (takedown) tehlikesidir»;
Grappling üstünlüğü kaybedildi: «Oysa Umar güreş ve grappling konusunda çok daha güçlüydü! Bu yüzden vücuda darbeler, ona takedown riski olmadan en güçlü galibiyet silahı olarak hizmet edebilirdi».
Şanghay'daki sansasyonun sonuçları
Umar Nurmagomedov'unbu erken mağlubiyeti, onun klasmandaki konumunu ciddi şekilde etkiledi:
Song Yadong'un başarısı: Çinli dövüşçü, sert darbeleriyle rakibinin planlarını bozarak doğrudan kemer yarışına dahil oldu;
Alınması gereken ders: Uzmanlar, Nurmagomedov'un ayaktaki hatalarının ve yeterince agresif olmamasının kariyerindeki ilk ağır yenilgisine yol açtığını belirtiyor.
…