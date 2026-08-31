Umar Nurmagomedov nerede hata yaptı? Bir UFC efsanesi bu dövüş hakkında sansasyonel bir açıklama yaptı

Şanghay'da düzenlenen UFC Fight Night 286 turnuvasında, Rusya'nın namağlup iddialı ismi Umar Nurmagomedov'un Çinli Song Yadong'a karşı çıktığı maçta ikinci rauntta nakavt olması, karma dövüş sanatları dünyasında büyük yankı uyandırdı. UFC tarihinin en büyük şampiyonlarından biri olarak kabul edilen Amerikalı Demetrius Johnson, kendi YouTube kanalında özel bir analiz yayınlayarak, Nurmagomedov'undövüşteki en büyük taktiksel hatasını ortaya koydu.

Efsanevi dövüşçü, Umar'ın kendisine galibiyeti getirebilecek ana silahını hiç kullanmadığını vurguladı.

Demetrius Johnson, dövüşün detayları ve Rus sporcunun hatası hakkında şu görüşleri paylaştı:

Vücuda darbe eksikliği: «Umar'ın hiç yapmadığı bir şey var, o da vücuda (gövdeye) hem ayakla hem de elle darbe indirmek. Umar rakibinin vücuduna vurmayı tamamen unuttu»;

Taktikteki anlaşılmaz durum: «Neden böyle yaptığını asla anlamıyorum. Eğer solaksanız ve sağ elini kullanan bir dövüşçüye karşı tekme atıyorsanız, tek risk yere alınma (takedown) tehlikesidir»;