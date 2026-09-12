TrustPoint, GPS sistemine alternatif olarak 40 uydu siparişi verdi

·33·Teknoloji
TrustPoint, GPS sistemine alternatif olarak 40 uydu siparişi verdi

ABD merkezli TrustPoint şirketi, test aşamasını başarıyla tamamlayarak alternatif bir uydu navigasyon sisteminin tam ölçekli yörünge grubunu oluşturmaya başladı. ixbt.com'a göre bu girişim, geleneksel GPS sistemlerine kıyasla çok daha güçlü ve elektronik karıştırmalara karşı dayanıklı yeni bir teknolojiyi hayata geçirmeyi hedefliyor ve küresel ölçekte büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket, 40 küçük uydunun üretimi ve entegrasyonu için EnduroSat US ile resmi bir anlaşmaya vardı. Bu uzay araçları aracılığıyla navigasyon sinyallerinin C-bandında iletilmesi planlanıyor. Yeni yörünge grubunun üç büyük parti halinde uzaya fırlatılması öngörülüyor.

Yeni mimari ve teknik avantajlar

Uzmanlar, bu yaklaşımın ilk fırlatılan araçların faaliyetlerini analiz etmeye, sonraki uydu serilerinin tasarımında gerekli değişiklikleri yapmaya ve sistem yeteneklerini kademeli olarak genişletmeye olanak tanıdığını açıklıyor. TrustPoint, kendi fabrikasını kurmak yerine EnduroSat şirketinin hazır seri platformlarını kullanmayı tercih etti.

Ancak bu platformlara şirketin kendine özgü navigasyonel faydalı yükü entegre edilecek. GPS ve diğer geleneksel küresel navigasyon uydu sistemlerinden temel farkı, TrustPoint araçlarının çok alçak dünya yörüngesinde bulunması ve sinyalleri C-bandında iletmesidir. Klasik TNS ağları ise L-bandı ve orta dünya yörüngesini kullanır.

Kararlılık ve test sonuçları

Geliştiriciler, bu mimari çözümün çok daha güçlü bir navigasyon sinyali sağladığını belirtiyor. Ayrıca, elektronik engellemelere karşı yüksek direnç garanti ediyor ve radyo frekanslarının çok yollu yayılım koşullarında bile verimli çalışıyor.

Yeni sistem, geleneksel uydu navigasyonunun aniden devre dışı kalması, yapay olarak bastırılması veya yanıltılması durumunda koordinat ve kesin zaman verilerini ileten güvenilir bir yedek kaynak görevi görüyor. Seri programa başlamadan önce TrustPoint, bir dizi önemli yörünge deneyini başarıyla tamamlamıştı.

Özellikle, üç gösterim uydusu uzaya fırlatıldı ve C-bandında navigasyon sinyalleri iletimi test edildi. Ayrıca, Dünya ile uzay arasında konumlandırma, navigasyon ve kesin zaman verilerinin yeniden iletimi işlemleri gerçekleştirildi. Hexagon şirketi ile yapılan ortak testler, sistemin aktif elektronik karıştırma koşullarında bile tam kapasiteyle çalışabildiğini pratikte kanıtladı.

TrustPointGPSNavigasyonUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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