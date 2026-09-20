Roma, Inter karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında sezonun şu ana kadarki en çok beklenen ve heyecan verici süper mücadelesi gerçekleşti. Başkent Roma'daki muhteşem Olimpico Stadyumu'nda liderlik mücadelesi veren iki dev, Roma ve Milan ekibi Inter karşı karşıya geldi. Taraftarları bir an bile sıkmayan, yüksek tempo ve taktiksel mücadelelere sahne olan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Manu Koné'nin resitaline dönüştü: Fransız yıldız, 6 ve 37. dakikalarda Milan ekibinin kalesini iki kez havalandırarak duble yaptı.

Ancak ikinci yarının başlar başlamaz Nerazzurri kaptanı Lautaro Martínez liderlik sorumluluğunu üstlendi; Arjantinli golcü 46 ve 79. dakikalarda ustalığını konuşturarak takımını kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtardı. Bu dramatik puan paylaşımının ardından her iki kulüp de puanlarını 13'e yükselterek puan tablosunun zirvesindeki ortak liderlik konumlarını korudu.

Peki, ilk yarıda mutlak üstünlük kuran Roma 2-0'lık avantajını neden kaybetti, Lautaro Martínez Olimpico taraftarlarını nasıl sessizliğe gömdü ve bu şiddetli beraberlik Scudetto yarışındaki güç dengesini nasıl etkileyecek?

Koné'nin dublesi ve Lautaro'nun iradesi: Roma'daki maçın kroniği

5. haftanın merkez mücadelesindeki en kritik anlar:

Manu Koné'den şimşek gibi gol (6'): Roma ilk dakikalardan itibaren pres yaparak Fransız orta saha oyuncusunun isabetli şutuyla skoru açtı (1-0);

Resital ve ikinci gol (37'): Koné verimli gününü sürdürerek ilk yarı biterken skoru 2-0'a getirdi;

İkinci yarı başlangıcında soğuk duş (46'): Devre arasından sonra sahaya çıkan Inter saniyeler içinde atağa kalktı ve Lautaro Martínez farkı bire indirdi (2-1);

Lautaro'dan geri dönüş noktası (79'): Maçın bitimine 11 dakika kala Arjantinli forvet duble yaparak dengeyi sağladı (2-2);

Ortak liderlik korundu: Her iki takım da 13'er puanla yenilmezlik serilerini sürdürerek İtalya şampiyonasının liderleri olmaya devam ediyor.

Olimpico'daki süper mücadelenin raporu ve kadrolar

Serie A 5. hafta resmi protokolü ve maç hakemi notları:

Müsabaka / Aşama Maç sonucu Gol atanlar Takım puanları Serie A, 5. hafta Roma 2 : 2 Inter Koné 6', 37' — Lautaro Martínez 46', 79' Roma — 13 puan / Inter — 13 puan (Liderler)

Roma kadrosu: Svilar, Mancini (Ndicka, 60), N'Dicka, Hermoso, Molina (Rensch, 60), Cristante, Koné (Pisilli, 60), François, Dybala, Soulé, Malen;

Inter kadrosu: Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni (Luis Enrique, 63), Diouf, Barella, Zielinski, Jones (Sucic, 54), Dimarco (Carlos Augusto, 54), Thuram, Lautaro Martínez;

Uyarılar (Sarı kartlar): Ndicka 73', Koulierakis 82', Gilardi 89' — Barella 11', Akanji 45+4', Bastoni 57'.

Taktiksel analiz: Uzmanlar Roma ve Inter rekabeti hakkında

İtalyan futbolu analistleri ve uzmanlarının maç hakkındaki temel sonuçları:

Koné'nin orta sahadaki hakimiyeti: Fransız orta saha oyuncusunun sadece savunmadaki top kapmaları değil, aynı zamanda rakip ceza sahasına ani girişleri Inter savunması için beklenmedik sorunlara yol açtı;

Simone Inzaghi'nin soyunma odasındaki değişiklikleri: Inter ikinci yarıya tamamen farklı bir ruh haliyle çıktı; kanatlardan ortalar ve artan pres, Romalıların savunmasını aşmanın yolunu açtı;

Lautaro — gerçek bir kaptan: Önemli ve zorlu maçlarda bireysel beceri gösterme yeteneği, Arjantinli forvetin neden dünyanın en iyi forvetleri arasında olduğunu bir kez daha kanıtladı;

Şampiyonluk yarışının şiddeti: Her iki takımın da 13'er puanla yan yana gitmesi, bu sezon Scudetto yarışının son haftaya kadar şiddetli ve çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

Roma'da gerçekleşen bu 4 gollü beraberlik, Serie A'nın yüksek temposunu, taktiksel zenginliğini ve tavizsizliğini sergileyerek tüm tarafsız futbolseverlere gerçek bir futbol zevki sundu.

Sizce Roma'nın 2-0 öndeyken galibiyeti kaçırmasına teknik ekibin 60. dakikadaki toplu oyuncu değişiklikleri mi neden oldu, yoksa Inter'in ikinci yarıdaki baskısı mı belirleyici rol oynadı? Bu iki devden hangisinin sezon sonunda Scudetto'yu kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İtalyan futbolunun bu merkez mücadelesinin özetini tüm arkadaşlarınızla ve futbol tutkunlarıyla paylaşın!