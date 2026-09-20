Sevilla – Barcelona: Raphinha hat-trick yaptı

·8·Spor
Sevilla – Barcelona: Raphinha hat-trick yaptı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Sevilla kendi sahasında Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1:3'lük üstünlüğüyle sona erdi. Sevilla stadyumunda oynanan maçta Youssouf Fofana 19. dakikada perdeyi açan golü kaydederken, Barcelona'nın forveti Raphinha 22, 52 ve 69. dakikalarda üç kez rakip fileleri havalandırdı. Böylece Brezilyalı futbolcunun La Liga'daki gol sayısı 12'ye ulaştı.

Sevilla maç boyunca kaleye 8 şut çekerken, bunların 4'ü isabetli oldu. Barcelona ise 24 şut çekip 7 kez isabet sağladı.

Topa sahip olma konusunda da Katalan ekibi üstünlük kurdu. Barcelona %69 oranında topa sahip olurken, Sevilla'da bu oran %31'de kaldı. Konuk ekip 617 pas yapıp %92 isabet oranı yakaladı. Sevilla ise 232 pasın %73'ünde isabet sağladı.

Karşılaşmada Sevilla 10, Barcelona ise 11 faul yaptı. Endülüs ekibi bir sarı kart gördü. Barcelona oyuncuları ise kart görmedi. Kırmızı kart çıkmadı.

Ofsayt pozisyonlarında Sevilla 5, Barcelona ise 2 kez yakalandı. Köşe vuruşlarında ise Katalanlar 3:1 üstünlük sağladı.

Bu galibiyetin ardından Barcelona 21 puanla puan durumunda liderliğini sürdürüyor. Sevilla ise 13 puanla 5. sırada yer alıyor.

SevillaBarcelonaLa LigaYoussouf FofanaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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