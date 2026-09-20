Azerbaycan Premier Ligi'nin 6. haftasında forma giyen Özbek lejyonerler arasında bir başka sansasyonel ve parlak olay kaydedildi. Şampiyonluk mücadelesi veren Bakü temsilcisi Sabah, sahasında Mil-Muğan'ı konuk ederek 3-1'lik skorla net ve güzel bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın gerçek süsü olan an ise 35. dakikada yaşandı: Özbekistan milli ve olimpik takımlarının yetenekli orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev rakip kaleye inanılmaz bir şaheser süper gol atarak tüm stadı ayağa kaldırdı.

Maç boyunca aktif bir oyun sergileyen oyuncumuz, 63. dakikada teknik heyetin kararıyla alkışlar eşliğinde oyundan alındı. Bu galibiyetin ardından puanını 15'e çıkaran Sabah, puan durumunda tek başına 2. sıraya yükseldi ve şampiyonluk yarışındaki favori konumunu güçlendirdi; 4 puanda kalan Mil-Muğan ise 9. sırada yer aldı.

Peki, Umarali Rahmonaliyev'in yeteneği Sabah'ın oyun tarzını nasıl değiştiriyor, Bakü ekibi bu sezon Karabağ'ın hegemonyasını durdurabilecek mi ve Özbek futbolcunun Avrupa sahalarına adım atması için bu form durumu ne kadar önemli bir temel oluşturacak?

«Rahmonaliyev'in şaheseri ve 90+5'teki nokta»: Bakü'deki maçın kroniği

6. haftanın önemli ve çekişmeli karşılaşmasının detayları:

Mammadzada ile başlangıç (20'): Sabah maça başlar başlamaz üstünlüğü ele aldı ve Mammadzada'nın isabetli vuruşuyla skoru açtı (1-0);

Umarali'den süper gol (35'): Oyuncumuz Umarali Rahmonaliyev ceza sahası dışından kalenin köşesini tam isabet bularak gerçek bir estetik şahesere imza attı (2-0);

63. dakikadaki planlı değişiklik: Görevini mükemmel bir şekilde yerine getiren Rahmonaliyev yedek kulübesine alındı ve yerine İsayev oyuna dahil edildi;

Son dakikalardaki değişim: Konuk ekipte Ronaldo 90. dakikada farkı bire indirse de (2-1), 90+5. dakikada Parris üçüncü golü kaydederek skoru 3-1 olarak belirledi;

Puan durumunda sıçrama: Sabah 15 puanla 2. sıraya yerleşirken, Mil-Muğan 4 puanla 9. sırada kaldı.

Azerbaycan Premier Ligi 6. hafta: Maç raporu ve kadrolar

Bakü'deki karşılaşmanın resmi raporu ve tam kadrosu:

Müsabaka / Aşama Maç sonucu Goller Puanlar ve sıralama Azerbaycan Premier Ligi, 6. hafta Sabah 3 : 1 Mil-Muğan Mammadzada 20', Rahmonaliyev 35', Parris 90+5' — Ronaldo 90' Sabah — 15 puan (2. sıra) / Mil-Muğan — 4 puan (9. sıra)

Sabah ilk 11'i: Pokatilov, Dashdamirov, Kuyerioz, Makkarti, Mikels (Lachaab, 89), Umarali Rahmonaliyev (İsayev, 63), Pushas, Nvanchukvu (Karlos Eduardo, 63), Zedadka, Simich (Parris, 89);

Lejyonerimizin istatistikleri: 63 dakika aktif oyun, 1 gol, orta saha merkezinde başarılı top kontrolü ve pres.

Taktik analiz: Rahmonaliyev'in Sabah sistemindeki yeri

Uluslararası ve yerel spor yorumcularının temel çıkarımları:

Orta sahada çok yönlülük: Rahmonaliyev sadece savunma ve hücum arasındaki bağlantı rolünü üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda uzak mesafelerden sert ve isabetli şutlarıyla sürekli tehlike yaratıyor;

Takımın şampiyonluk hedefi: Sabah 6 hafta sonunda topladığı 15 puanla, bu sezon sadece şampiyonluk ve Avrupa kupaları grup aşaması için ciddi bir mücadele vereceğini kanıtlıyor;

Özbek orta saha oyuncusunun gelişimi: Düzenli maç pratiği ve lejyoner sorumluluğu, Rahmonaliyev'in milli takımdaki prestijini de şüphesiz artıracaktır.

Umarali Rahmonaliyev'in 35. dakikadaki sansasyonel golü ve Sabah'ın net galibiyeti, Özbek lejyonerlerin yabancı liglerdeki başarılı yürüyüşünü sürdürüyor.

Sizce Umarali Rahmonaliyev'in Sabah formasıyla bu parlayışı onu yakında Avrupa'nın üst düzey liglerine taşıyabilir mi? Sabah'ın bu sezon Karabağ'ı tahtından indirip Azerbaycan şampiyonu olacağına inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolcunun bu süper golünün analizini tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!