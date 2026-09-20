Sevilla'da Raphinha'dan hat-trick: Barcelona 21 puanla lider!

·2·Spor
Sevilla'da Raphinha'dan hat-trick: Barcelona 21 puanla lider!

İspanya La Liga'nın 7. haftasında lider Barcelona, deplasmanda zorlu rakibi Sevilla'ya konuk oldu ve önemli bir geri dönüş galibiyetine imza attı (3:1). Sevilla'daki çekişmeli mücadelede ev sahibi ekip 19. dakikada Fofana ile öne geçerek Katalanları şoke etse de, 'Blaugrana'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha adeta bir resital sundu.

Kanat oyuncusu 22, 52 ve 69. dakikalarda rakip fileleri üç kez havalandırarak hat-trick yaptı ve ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı. Bu galibiyetle üst üste yedinci zaferini kutlayan Barcelona, 21 puanla puan tablosunun zirvesindeki yerini korurken; sahasında mağlup olan Sevilla 13 puanla 5. sırada kaldı.

Peki, 0-1 geriye düşen Barcelona hangi taktiksel değişikliklerle maçı lehine çevirdi? Raphinha'nın bu üstün performansı 'Altın Top' yarışını nasıl etkileyecek ve Katalanlar şampiyonluk düğümünü sezonun başında mı çözmeye başladı?

"Raphinha'dan hat-trick ve 1-3'lük geri dönüş": Sevilla karşılaşmasının kronolojisi

7. haftanın merkezindeki maçta yaşanan kritik anlar:

  • Fofana'nın yıldırım gibi şutu (19'): Ev sahibi ekip hızlı bir hücumla golü buldu ve Barcelona savunmasını hazırlıksız yakaladı (1:0);

  • Raphinha'dan hızlı yanıt (22'): Yenilen golden sadece üç dakika sonra Brezilyalı forvet dengeyi sağladı (1:1);

  • Devre sonrası üstünlük (52'): İkinci yarının başında Raphinha dublesini yaparak Katalanları öne geçirdi (1:2);

  • Hat-trick ve son nokta (69'): Maçın kahramanı 69. dakikada üçüncü golünü atarak Sevilla'nın tüm umutlarını bitirdi (1:3);

  • Yüzde yüz sonuç: 7 hafta, 7 galibiyet ve toplanan 21 puan — Barcelona sezona kusursuz devam ediyor.

Sevilla - Barcelona maçının resmi raporu

La Liga 7. hafta karşılaşmasının tam protokolü ve kadrolar:

Turnuva / Aşama

Maç Sonucu

Goller

Puan ve Sıralama

La Liga, 7. Hafta

Sevilla 1 : 3 Barcelona

Fofana 19' — Raphinha 22', 52', 69'

Barcelona — 21 puan (1. sıra) / Sevilla — 13 puan (5. sıra)

  • Sevilla ilk 11'i: Vlachodimos, Iglesias, Sangante (Carmona, 68), Suazo, Agoumé, Fofana (A. González, 78), Sierra (Guridi, 78), Kochorashvili (Romero, 68), Correa, Robby Yur;

  • Barcelona ilk 11'i: Livaković, Eric García, Cubarsí, Christensen (Gerard Martín, 59), Cancelo, Rodri (Bernal, 86), Fermín López (Olmo, 76), Pedri, Gordon (Gabriel Jesus, 86), Raphinha (Adeyemi, 76), Yamal.

Taktiksel analiz: Uzmanlar Barcelona'nınbaskınlığı hakkında

İspanyol futbol analistleri ve spor yorumcularının görüşleri:

  • Raphinha — gerçek bir lider: Brezilyalı kanat oyuncusu La Liga'nın 7 haftasında 12 gol atarak kariyerinin en formda dönemini yaşıyor ve rakip savunmalar için çözülemez bir sorun haline geliyor;

  • Orta saha kontrolü: Rodri ve Pedri ikilisi top kontrolünü tamamen ele alarak kanatlardan Yamal ve Gordon'u sürekli tehlikeli paslarla besledi;

  • Sevilla'nın fiziksel yorgunluğu: İkinci yarının ortalarına doğru ev sahibi ekip, Katalanların yoğun presine dayanamadı ve kendi ceza sahası çevresinde ciddi taktiksel boşluklar verdi;

  • Şampiyonluk planı: Rakiplerin puan kayıpları karşısında 21 puan toplayan Barcelona, sezonun başında sağlam bir temel oluşturdu.

Sevilla'da sergilenen iradeli oyun ve Raphinha'nın golleri Barcelona'nınbu sezon tüm kulvarlarda en büyük favori olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Raphinha, 7 haftada 12 gol atarak sezon sonunda La Liga gol kralı ve 'Altın Ayakkabı' sahibi olabilir mi? Barcelona'nın 7 haftada 21 puanla yakaladığı mükemmel seriyi durdurabilecek bir kulüp var mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya Ligi'nin bu heyecan verici mücadelesinin analizini tüm futbolseverlerle ve sevdiklerinizle paylaşın!

BarcelonaSevillaLa LigaRaphinhaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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