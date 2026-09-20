Bilim tarihinde ilk kez bir araçla antimadde taşındı

·10·Teknoloji
Bilim tarihinde ilk kez bir araçla antimadde taşındı

Dünya bilim tarihinde önemli bir tarihi olay kaydedildi: CERN araştırmacıları ilk kez antimaddeyi özel bir mobil cihaz içerisinde karayoluyla başarılı bir şekilde taşıdı. Nature dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, bu karmaşık deney bu yılın Mart ayında Cenevre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) sahasında gerçekleştirildi. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Belirtilenlere göre, BASE projesi bilim insanları Antimatter Factory kompleksinden 92 antiproton ayırarak bunları BASE-STEP adı verilen özel bir mobil cihaza yerleştirdi. Ardından bu benzersiz ekipman bir kamyona yüklenerek araştırma merkezi sahasında yaklaşık 30 dakika boyunca 8 kilometre mesafe boyunca taşındı. Önemli olan nokta, taşıma sürecinde tek bir antiprotonun bile kaybedilmemiş olmasıdır.

Antimaddeyi depolama ve yönetme konusunda yeni rekor

Bu başarılı taşıma işleminin deneyin sonu olmadığı vurgulanıyor. Uzmanlar, antipartikülleri toplamda bir aydan fazla bir süre boyunca cihaz içerisinde saklamayı ve kontrollü bir şekilde hareket ettirmeyi başardılar. Bu, açık tip mobil sistemler için mutlak bir rekor niteliğindedir.

Böylesine hassas bir süreci gerçekleştirmenin temel teknik zorluklarından biri, ultra yüksek vakum ortamını korumaktı. Çünkü antiproton, normal madde ile temas ettiğinde anında yok olur (anhilasyon). BASE-STEP cihazında, depolama süresi boyunca basınç, proje hedeflerinin de ötesinde 2,2×10⁻¹⁸ mbar seviyesinin altında tutuldu.

Antipartikülleri duvarlara temas ettirmeden dengede tutmak için ise elektrik ve manyetik alanları birleştiren bir Penning tuzağı kullanıldı.

Gelecekteki planlar ve bilimsel önemi

Bilim insanlarına göre, antimaddeyi CERN sahasının dışına çıkarmak, ölçüm hassasiyetini önemli ölçüde artırmak için gereklidir. Günümüzde Antimatter Factory altyapısı güçlü manyetik titreşimlere neden olmakta ve bu durum gelecekteki deneylerin hassasiyetini sınırlayan temel faktörlerden biri haline gelmektedir. Fizikçiler, antiprotonları güçlü hızlandırıcı ekipmanlarından uzakta bulunan özel «sessiz» laboratuvarlara ulaştırmayı hedefliyor.

BASE ekibinin hesaplamalarına göre, bu durum bazı ölçümlerin hassasiyetini en az 100 kat artırabilir. Bu tür temel araştırmalar, madde ve antimadde dünyasını daha derinlemesine anlamada önemli bir yere sahiptir. Mevcut teorilere göre, Büyük Patlama sırasında madde ve antimaddenin eşit miktarda oluşması gerekiyordu, ancak gözlemlenen evren neredeyse tamamen maddeden oluşmaktadır.

Gelecek aşamada bilim insanları, Cenevre'den Düsseldorf'a kadar 10 saat sürecek daha uzun bir mesafeye taşıma yapmayı planlıyor. Almanya'daki Heinrich Heine Üniversitesi'nde, madde ve antimaddeyi karşılaştırmak için tasarlanmış yüksek hassasiyetli özel bir laboratuvar inşa ediliyor.

AntimaddeCERNFizikBilimsel AraştırmaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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