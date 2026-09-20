James Webb teleskobu en soğuk kahverengi cüce nesnesinin hava durumunu inceledi

·5·Teknoloji
James Webb teleskobu en soğuk kahverengi cüce nesnesinin hava durumunu inceledi

Ixbt.com'a göre, uluslararası bir astronom ekibi tarihte ilk kez en soğuk kahverengi cüce olan WISE 0855 nesnesinin detaylı bir hava durumu haritasını çıkarmayı başardı. Sıcaklığı sadece 265 Kelvin olan bu yıldızımsı cisim, Güneş sistemindeki herhangi bir gezegenden daha soğuk olup, yıldızlar ile dev gaz gezegenleri arasındaki geçiş sınırında yer almasıyla önem taşımaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Evrendeki en güçlü cihazlardan biri olan James Webb uzay teleskobunun NIRSpec spektrografı yardımıyla bilim insanları, bu gizemli nesneyi 11 saat boyunca kesintisiz gözlemlediler. Elde edilen analizler, dış ortamdaki dondurucu soğuğa rağmen WISE 0855 atmosferinin su bulutları ve karbon monoksit kalıntılarıyla kaplı, oldukça karmaşık ve türbülanslı bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.

Atmosferdeki moleküler değişimlerin sırrı

Araştırma sırasında James Webb, radyasyonu ayrı bileşenlere ayırarak her bir molekülün nasıl titreştiğini net bir şekilde ortaya koydu. Temel dinamiği özellikle karbon monoksit sergiledi; ışık titreşimleri en yüksek zirveden en düşük noktaya kadar yüzde 10'luk bir fark oluşturdu. Ayrıca fosfin de kendine has bir aktivite göstererek, her iki gazın davranışının atmosferin derinliklerindeki tek bir mekanizma tarafından yönetildiğini kanıtladı.

Ancak metan, amonyak ve su buharı, maksimum opaklık bölgelerinde çok zayıf bir değişkenlik sergiledi. Bilim insanları elde edilen sonuçları açıklamak için PICASO ve coolTLUSTY adlı iki atmosfer modeline başvurdu. Görünüşe göre, nesnenin sıcaklığı ve bulut kalınlığı aynı anda değiştiğinde gözlemlenen süreçler tam olarak anlaşılabiliyor.

Güçlü rüzgarlar ve gelecekteki gözlemler

WISE 0855'in dış katmanları, dönüş sürecinde kalınlığı değişen su bulutlarıyla kaplıdır. Aynı zamanda, derin katmanlardan gelen gazlar dikey hareketlerde beklenmedik farklılıklar yaratmaktadır. Uzmanlara göre, bu cisim Jüpiter'deki Büyük Kırmızı Leke gibi durağan girdaplara değil, ekvatoral ve orta enlemlerdeki şiddetli jet akımlarına sahiptir.

Şu anda nesnenin kesin dönüş süresi tam olarak belirlenmemiş olup, veriler çok bileşenli rüzgarlarla ilgili karmaşık bir dinamiğe işaret etmektedir. Bu keşif, Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerinin hava durumu ile gelecekte Dünya benzeri ötegezegenlerin incelenmesi arasında önemli bir bilimsel köprü görevi görmektedir.

James WebbAstronomiKahverengi CüceUzayEvren
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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