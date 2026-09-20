Semerkant'ta Olimpiyat Rüzgarı: Özbekistan Türkiye ve Arjantin'i Mağlup Etti

Kadim ve her daim genç Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda 4. tur karşılaşmaları sona erdi. Kendi evinde sadece altın madalyalara odaklanan Özbekistan ana milli takımları, taraftarlarını sevindirmeye devam ediyor. Erkekler arasındaki merkezî mücadelede son şampiyonlarımız, oldukça tehlikeli ve güçlü Türkiye milli takımını 2,5 : 1,5 skorla mağlup etti; maçın kaderini 3. masada Nodirbek Yakubboyev'in aldığı kritik galibiyet belirledi.

Kadın milli takımımız ise Latin Amerika'nın köklü temsilcisi Arjantin karşısında 3:1'lik skorla net bir zafer elde ederek turnuva tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı. Bununla birlikte, Semerkant arenalarında Özbekistan'ın onurunu koruyan 2. ve 3. takımlarımız da çetin mücadelelerde yer aldı.

Peki, Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov'un zorlu beraberliklerinin arkasında hangi taktik yatıyordu, kadın takımımızda Tohirjonova ve Omonova galibiyeti nasıl kopardı ve 4. tur sonuçlarına göre Semerkant'taki güç dengeleri nasıl şekillendi?

«Yakubboyev'in altın puanı ve kadınların zaferi»: 4. tur günlüğü

Semerkant'taki müsabakaların en sıcak ve önemli anları:

Türkiye'ye karşı kıran kırana mücadele (2,5 : 1,5): 1. masada Nodirbek Abdusattorov, Türk harika çocuğu Yağız Kaan Erdoğmuş ile; 2. masada Javohir Sindarov ise Ediz Gürel ile karmaşık bir pozisyonel beraberlik kaydetti; Shamsiddin Vohidov da puanı paylaştı. Karşılaşmanın kaderini 3. masada Vahap Şanal'ı soğukkanlılıkla mağlup eden Nodirbek Yakubboyev belirledi;

Kadınların Arjantin karşısındaki zaferi (3:1): 1. masada Afruza Hamdamova ve 4. masada Guldona Karimova berabere kalırken, Gulruhbegim Tohirjonova ve Umida Omonova rakiplerini mağlup ederek takım hanesine 2 önemli puan daha yazdırdı;

Yedek takımların mücadelesi: «Özbekistan-3» erkek takımı Yemen'i 3,5 : 0,5 skorla darmadağın etti. «Özbekistan-2» ise Yeni Zelanda'ya 1,5 : 2,5 skorla üzücü bir şekilde mağlup oldu;

Kadınlar 2. ve 3. takım sonuçları: Kırgız Cumhuriyeti «Özbekistan-2»yi 3:1 mağlup etti, «Özbekistan-3» ise Küba'ya karşı son saniyelere kadar savaştı ancak 1,5 : 2,5 skorla kaybetti.

Semerkant Satranç Olimpiyatı. 4. tur resmi sonuç raporu

Özbekistan'ın tüm takımlarının katıldığı karşılaşmaların tam protokolü:

Müsabaka / Kategori Karşılaşma Final Skoru Masalara göre kaydedilen sonuçlar Erkekler (Ana) Özbekistan — Türkiye 2,5 : 1,5 Abdusattorov 0,5:0,5, Sindarov 0,5:0,5, Yakubboyev 1:0, Vohidov 0,5:0,5 Erkekler (2. Takım) Yeni Zelanda — Özbekistan-2 2,5 : 1,5 Abdisalimov 0,5:0,5, Suyarov 1:0, Nigmatov 0:1, Begmuratov 1:0* Erkekler (3. Takım) Özbekistan-3 — Yemen 3,5 : 0,5 Saydaliyev 0,5:0,5, Rahmatullayev 1:0, Abdurahmonov 1:0, Omonov 1:0 Kadınlar (Ana) Özbekistan — Arjantin 3 : 1 Hamdamova 0,5:0,5, Tohirjonova 1:0, Omonova 1:0, Karimova 0,5:0,5 Kadınlar (2. Takım) Özbekistan-2 — Kırgız Cumhuriyeti 1 : 3 Yakubbayeva 1:0, Malikova 0:1, Salimova 0:1, Mansurova 0:1 Kadınlar (3. Takım) Küba — Özbekistan-3 2,5 : 1,5 Aktamova 0,5:0,5, Bobomurodova 1:0, Ahmedova 0:1, Shokirjonova 0:1

Taktik analiz: Uzmanlar milli takımlarımızın gidişatı hakkında

Uluslararası büyükustalar ve satranç analistlerinin temel sonuçları:

Pragmatik takım stratejisi: Türkiye'ye karşı ana erkek milli takımı gereksiz risk almadı; ilk iki masada siyah taşlarla güvenli beraberlikler kaydedildi, ana baskı beyaz taşlarla oynayan Yakubboyev ve Vohidov'a yüklendi ve bu plan tam anlamıyla işledi;

Yakubboyev'in soğukkanlı tekniği: Nodirbek Yakubboyev'in oyun sonundaki ustalığı ve pozisyonel baskısı, takıma şampiyonluk yolundaki en önemli galibiyetlerden birini getirdi;

Kadın takımındaki hücum gücü: Tohirjonova ve Omonova'nın orta masalardaki güvenli galibiyetleri, takımda liderlik dengesinin doğru kurulduğunu gösteriyor;

Gençler için büyük bir tecrübe okulu: Yedek takımlardaki genç yeteneklerimiz için bu dünya şampiyonası, sorumluluk ve becerilerini artırmada eşsiz bir basamak görevi görüyor.

Semerkant'taki satranç müsabakaları günden güne şiddetleniyor ve Özbekistan'ın ana kadroları madalya yarışında emin adımlarla ilerliyor.

Sizce Özbekistan erkek milli takımı, kendi evinde düzenlenen bu Olimpiyatta tekrar şampiyon olup altın madalyaları koruyabilecek mi? Kadın takımımızın bu yıl ilk üçe girme şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Analitik görüşlerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve Semerkant Olimpiyatı'nın bu parlak sonuçlarını tüm satrançseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!