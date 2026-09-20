Trabzon'da şok: Salah'tan hat-trick ve şampiyon 4-0 ile hezimete uğradı

·2·Spor
Trabzon'da şok: Salah'tan hat-trick ve şampiyon 4-0 ile hezimete uğradı

Türkiye Süper Ligi'nin 6. haftasında gerçek bir sansasyon yaşandı ve taraftarları şoke eden farklı bir skor kaydedildi. Ligin son şampiyonu ve lideri Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu ve beklenmedik bir şekilde 4-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Ev sahibinin yıldızı Mohamed Salah, bu maçta adeta şov yaparak şampiyonun kalesine 3 gol gönderdi ve hat-trick yaptı. Ona bir diğer golün sahibi Saviolo eşlik etti.

Galatasaray için gece sadece yenilen 4 golle değil, kırmızı kartlarla da bir kabusa dönüştü: Ugochukwu oyundan atıldı, teknik direktör Okan Buruk ise hakem tarafından saha kenarından gönderildi ve şampiyonlar maçı eksik tamamladı. Buna rağmen Galatasaray 13 puanla liderliğini korudu; bu zaferin ardından Trabzonspor puanını 10'a yükselterek 5. sıraya yerleşti.

Peki, Sane ve Leao gibi yıldızlara sahip dev kulüp Trabzon'da nasıl çaresiz kaldı? Salah'ın bu formu Türkiye'de yeni bir hegemonyanın başlangıcı mı olacak ve Okan Buruk'un ekibi bu utanç verici mağlubiyetten nasıl bir ders çıkaracak?

"Salah'tan hat-trick ve 4 gol": Trabzon'daki süper maçın kroniği

6. haftanın en çok ses getiren karşılaşmasındaki önemli anlar:

  • Mohamed Salah'tan şimşek gibi başlangıç (4'): Mısırlı yıldız, maçın 4. dakikasında konuk ekibin savunmasını gafil avlayarak skoru açtı (1-0);

  • Saviolo'nun vuruşu (39'): Ev sahibinin baskısı sonuç verdi ve Saviolo, ilk yarının bitimine doğru skoru 2-0'a getirdi;

  • Salah'tan soğuk duş (44'): Devre arasına saniyeler kala Salah duble yaparak şampiyonu nakavt etti (3-0);

  • Kırmızı kartlar ve disiplinsizlik: İkinci yarıda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve oyuna sonradan giren Ugochukwu kırmızı kart görerek sinirlerine hakim olamadıklarını gösterdi;

  • Hat-trick ve 4-0 (80'): Salah 80. dakikada ustalığını bir kez daha konuşturarak hat-trick yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Trabzonspor - Galatasaray maçının resmi raporu

Türkiye Süper Ligi 6. hafta resmi protokolü ve kadrolar:

Müsabaka / Aşama

Maç Sonucu

Goller

Önemli Olaylar

Süper Lig, 6. Hafta

Trabzonspor 4 : 0 Galatasaray

Salah 4', 44', 80', Saviolo 39'

Buruk (ihraç), Ugochukwu (kırmızı kart)

  • Trabzonspor kadrosu: Onana, Pina, Nvaivu, Savic, Eskihellach, Karabasaka, Fabinio, Muchi (Tufan, 59), Saviolo (Cabral, 73), Fransulino, Salah (Simsir, 89);

  • Galatasaray kadrosu: Çakır, Sallai (Karataş, 73), Sanchez, Bardakçı, Jakobs (Elmalı, 68), Torreira (Ugochukwu, 68), Okgun, Sara (Batrakov, 68), Sane, Leao, Gül (Yılmaz, 46);

  • Puan durumu: Galatasaray - 13 puan (1. sıra), Trabzonspor - 10 puan (5. sıra).

Taktik analiz: Uzmanlar Galatasaray'ın hezimetini değerlendiriyor

Avrupa ve Türk futbol analistlerinin maç hakkındaki görüşleri:

  • Salah ve Fabinio faktörü: Ev sahibi ekip, orta sahada Fabinio ile presi kontrol altına aldı, Salah'ın hızı ise rakip savunmayı dağıtmak için yeterli oldu;

  • Yıldızlar topluluğunun disiplinsizliği: Leao ve Sane gibi kanat oyuncularının savunmaya dönmemesi, kanatlarda büyük boşluklar yarattı ve savunma felaketine yol açtı;

  • Psikolojik çöküş: Erken gol yemek ve teknik direktör Okan Buruk'un ihraç edilmesi takımın oyun disiplinini tamamen bozdu;

  • Şampiyonluk yarışı kızıştı: Bu galibiyetten sonra Trabzonspor, zirve yarışında ciddi bir aday olduğunu kanıtladı.

Trabzon'daki bu 4-0'lık çarpıcı karşılaşma, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bu sezon her zamankinden daha çetin geçeceğini gösterdi.

Sizce Galatasaray'ın Trabzon'da 4-0 mağlup olmasının sebebi takımın rehaveti mi, yoksa Mohamed Salah önderliğindeki rakibin taktiksel üstünlüğü mü? Şampiyon bu ağır darbeden sonra liderliği kaybeder mi? Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Süper Lig'in bu sansasyonel maçını tüm futbolseverlerle paylaşın!

Süper LigGalatasarayTrabzonsporMohamed SalahFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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