Oppo A7 Pro Max uluslararası pazara çıktı

Daha önce Çin pazarında tanıtılan Oppo A7 Pro Max 5G akıllı telefonu artık uluslararası pazara açıldı. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihaz Avusturya, Malezya ve Tayland gibi ülkelerde satışa sunuldu ve devasa bataryası ile dayanıklı gövdesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rekor düzeyde batarya ve şarj imkanları

Bu akıllı telefonun en temel ve dikkat çekici özelliği, silikon-karbon türündeki devasa 10 000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Böyle bir batarya, günümüz mobil pazarında nadir görülen bir değer olup kullanıcılara cihazı birkaç gün boyunca şarj etmeden kullanma imkanı tanıyor.

Cihaz, 80 W hızlı kablolu şarj teknolojisini destekliyor. Üreticinin verilerine göre, ideal koşullarda bataryayı tamamen doldurmak yaklaşık 90 dakika sürüyor. Ayrıca model, diğer cihazları şarj etmek için 27 W ters şarj fonksiyonu ile donatılmıştır.

Ekran, performans ve kamera özellikleri

Oppo A7 Pro Max'in ön tarafında 6,78 inçlik yüksek kaliteli bir AMOLED ekran bulunuyor. Ekran çözünürlüğü 2772×1272 piksel olup, 120 Hz yenileme hızı ve 1800 nit'e kadar tepe parlaklık değeri sunuyor.

Akıllı telefonun performansı, 4 nm süreciyle çalışan Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisine dayanıyor. Cihaz, LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 depolama formatı ile donatılmış olup günlük görevlerde istikrarlı bir çalışma sağlıyor.

Optik özelliklere gelince, ana kamera optik stabilizasyona sahip 50 MP sensör ve ek bir 2 MP monokrom modülden oluşuyor. Ön kamera da 50 MP çözünürlüğünde görüntüler sunuyor.

Tasarım ve uluslararası fiyatlar

Dış görünüş açısından cihaz, Xiaomi Mix Fold 4 modellerini anımsatan kamera bloğu ve Breathing Light çok renkli aydınlatma sistemi ile öne çıkıyor. Ayrıca akıllı telefon, IP69K standardı uyarınca yüksek seviyede su ve toz korumasına sahip.

Cihaz, ekrana entegre optik parmak izi okuyucusu, NFC modülü ve Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemi ile çalışıyor. Gövde boyutları 163×78×8,6 mm, ağırlığı ise 224 gramdır.

Uluslararası pazarlarda fiyatlar bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, Avusturya'da 6/256 GB versiyonu 599 Euro'dan satılıyor. Malezya'da 8/256 GB model 2299 Ringgit, Tayland'da ise 19 999 Baht olarak fiyatlandırıldı.