Siber Güvenlik: Ev yönlendiricilerinin gizliliğinde ciddi bir "kör nokta" tespit edildi

·2·Teknoloji
Siber Güvenlik: Ev yönlendiricilerinin gizliliğinde ciddi bir "kör nokta" tespit edildi

Uluslararası araştırma merkezi Cybernews analistleri, ABD pazarındaki 25 büyük ev yönlendiricisi üreticisinin gizlilik politikalarını inceleyerek beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Teknoloji markalarının kullanıcıların kişisel verilerini nasıl topladıklarını detaylıca açıklamalarına rağmen, cihazların kendisinin hangi bilgileri topladığı konusunda genellikle sessiz kaldıkları veya belirsiz bilgiler verdikleri ortaya çıktı. Ev ağından geçen tüm veriler için ana ağ geçidi olan bu cihazlardaki şeffaflık eksikliği, dijital güvenlik uzmanlarını endişelendiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belirtmek gerekir ki, ixbt.com'a göre bu araştırma, cihazların fiili teknik faaliyetlerini, yani ağ trafiğini, ürün yazılımını veya donanım davranışlarını pratikte test etmemiştir. Uzmanlar sadece üreticilerin kamuya açık yasal belgelerini ve gizlilik politikalarını değerlendirdi. Temel sorun, çoğu markanın yönlendiriciler için ayrı bir belge oluşturmamasıdır. Bunun yerine internet mağazaları, mobil uygulamalar, bulut hizmetleri, güvenlik kameraları ve akıllı ev cihazları için tasarlanmış tek bir genel kural uygulanmaktadır.

DNS sorguları ve internet trafiği gizli tutuluyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri DNS sorguları ile ilgilidir. İncelenen 25 üreticiden hiçbiri, yönlendiricisinin kullanıcının alan adı taleplerini kaydedip kaydetmediğini doğrudan belirtmemiştir. DNS trafiği web sayfalarının içeriğini tam olarak açığa çıkarmasa da, alan adlarına erişim geçmişi kullanıcının alışkanlıkları, ilgi alanları ve faaliyetleri hakkında çok şey söyleyebilir.

İnternet trafiğini analiz etme konusunda da benzer bir belirsizlik hakimdir. 20 şirketin belgeleri, Deep Packet Inspection (DPI) teknolojisinin kullanılıp kullanılmadığı konusunda net bir cevap vermiyor:

  • Google Nest ve Ubiquiti Cloud, böyle bir analizin uygulanmadığını açıkça beyan etmiştir.
  • Amazon Eero, MSI Radix ve AT&T Turbo Hotspot ise bazı yapılandırmalarda bu teknolojiyi kullanma olasılığını dışlamamaktadır.
Ancak e-posta adresi veya hesap adı gibi basit kişisel verilerin toplanması süreci belgelerde çok daha ayrıntılı açıklanmıştır. Şirketlerin yüzde 84'ü e-posta topladığını belirtirken, neredeyse yarısı isim, e-posta, telefon numarası ve posta adresinden oluşan dört kategorideki veriyi doğrudan aldığını ifade etmiştir.

Coğrafi konum ve değerlendirme sonuçları

Araştırmacılar, cihazın kesin coğrafi konumuna ve çevredeki Wi-Fi ağları verilerine de özel dikkat gösterdiler. Yedi şirket cihazın kesin konumunun belirlenmesine izin verdiğini belirtirken, altı şirket ise bunu belirli koşullar altında yaptığını bildirdi. Fiziksel konumu belirlemede yardımcı olabilecek yakınlardaki Wi-Fi erişim noktası tanımlayıcılarını (SSID ve BSSID) sadece D-Link ve Amazon Eero açıkça belirtmiştir.

Şüphe ve belirsizlik düzeyini değerlendirmek için Cybernews, her markaya 0 ile 66 puan arasında bir puan verdi. Sonuçlara göre en yüksek puanları D-Link (56), Omada / TP-Link (55), Amazon Eero (53) ile Xiaomi Mesh, Wyze ve Cudy (her biri 52 puan) aldı. En düşük göstergeler ise Asus (34), MSI Radix (38) ve Google Nest (39) markalarına ait oldu.

Uzmanlar, bu sıralamanın en gizli yönlendiricileri değil, şirketlerin yasal belgelerindeki şeffaflık düzeyini değerlendirdiğini özellikle vurguluyor. Ancak ev ağının tüm trafiğinin geçtiği cihazlar için böyle bir hukuki belirsizlik, sıradan kullanıcıların özel hayatının gizliliği konusunda ciddi sorular doğuruyor.

RouterSiber GüvenlikGizlilikTeknolojilerCybernews
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung gelecek yıl HBM4 bellek üretimini önemli ölçüde artıracakSamsung gelecek yıl HBM4 bellek üretimini önemli ölçüde artıracakBugün, 01:55Thunderobot AI Master M7000 dizüstü bilgisayarı benzersiz bir depolama çözümüyle tanıtıldıThunderobot AI Master M7000 dizüstü bilgisayarı benzersiz bir depolama çözümüyle tanıtıldıBugün, 01:23SpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurduSpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurduBugün, 00:51Vivo X500 tanıtıldı: Güçlü batarya ve Zeiss kameraVivo X500 tanıtıldı: Güçlü batarya ve Zeiss kameraBugün, 00:27Çin'de su altında çalışan benzersiz bir güneş pili geliştirildiÇin'de su altında çalışan benzersiz bir güneş pili geliştirildiDün, 23:58Huawei yapay zeka çipleri pazarındaki uluslararası planlarından vazgeçtiHuawei yapay zeka çipleri pazarındaki uluslararası planlarından vazgeçtiDün, 23:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu