Siber Güvenlik: Ev yönlendiricilerinin gizliliğinde ciddi bir "kör nokta" tespit edildi

Uluslararası araştırma merkezi Cybernews analistleri, ABD pazarındaki 25 büyük ev yönlendiricisi üreticisinin gizlilik politikalarını inceleyerek beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Teknoloji markalarının kullanıcıların kişisel verilerini nasıl topladıklarını detaylıca açıklamalarına rağmen, cihazların kendisinin hangi bilgileri topladığı konusunda genellikle sessiz kaldıkları veya belirsiz bilgiler verdikleri ortaya çıktı. Ev ağından geçen tüm veriler için ana ağ geçidi olan bu cihazlardaki şeffaflık eksikliği, dijital güvenlik uzmanlarını endişelendiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belirtmek gerekir ki, ixbt.com'a göre bu araştırma, cihazların fiili teknik faaliyetlerini, yani ağ trafiğini, ürün yazılımını veya donanım davranışlarını pratikte test etmemiştir. Uzmanlar sadece üreticilerin kamuya açık yasal belgelerini ve gizlilik politikalarını değerlendirdi. Temel sorun, çoğu markanın yönlendiriciler için ayrı bir belge oluşturmamasıdır. Bunun yerine internet mağazaları, mobil uygulamalar, bulut hizmetleri, güvenlik kameraları ve akıllı ev cihazları için tasarlanmış tek bir genel kural uygulanmaktadır.

DNS sorguları ve internet trafiği gizli tutuluyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri DNS sorguları ile ilgilidir. İncelenen 25 üreticiden hiçbiri, yönlendiricisinin kullanıcının alan adı taleplerini kaydedip kaydetmediğini doğrudan belirtmemiştir. DNS trafiği web sayfalarının içeriğini tam olarak açığa çıkarmasa da, alan adlarına erişim geçmişi kullanıcının alışkanlıkları, ilgi alanları ve faaliyetleri hakkında çok şey söyleyebilir.

İnternet trafiğini analiz etme konusunda da benzer bir belirsizlik hakimdir. 20 şirketin belgeleri, Deep Packet Inspection (DPI) teknolojisinin kullanılıp kullanılmadığı konusunda net bir cevap vermiyor:

Google Nest ve Ubiquiti Cloud, böyle bir analizin uygulanmadığını açıkça beyan etmiştir.

Amazon Eero, MSI Radix ve AT&T Turbo Hotspot ise bazı yapılandırmalarda bu teknolojiyi kullanma olasılığını dışlamamaktadır.

Ancak e-posta adresi veya hesap adı gibi basit kişisel verilerin toplanması süreci belgelerde çok daha ayrıntılı açıklanmıştır. Şirketlerin yüzde 84'ü e-posta topladığını belirtirken, neredeyse yarısı isim, e-posta, telefon numarası ve posta adresinden oluşan dört kategorideki veriyi doğrudan aldığını ifade etmiştir.

Coğrafi konum ve değerlendirme sonuçları

Araştırmacılar, cihazın kesin coğrafi konumuna ve çevredeki Wi-Fi ağları verilerine de özel dikkat gösterdiler. Yedi şirket cihazın kesin konumunun belirlenmesine izin verdiğini belirtirken, altı şirket ise bunu belirli koşullar altında yaptığını bildirdi. Fiziksel konumu belirlemede yardımcı olabilecek yakınlardaki Wi-Fi erişim noktası tanımlayıcılarını (SSID ve BSSID) sadece D-Link ve Amazon Eero açıkça belirtmiştir.

Şüphe ve belirsizlik düzeyini değerlendirmek için Cybernews, her markaya 0 ile 66 puan arasında bir puan verdi. Sonuçlara göre en yüksek puanları D-Link (56), Omada / TP-Link (55), Amazon Eero (53) ile Xiaomi Mesh, Wyze ve Cudy (her biri 52 puan) aldı. En düşük göstergeler ise Asus (34), MSI Radix (38) ve Google Nest (39) markalarına ait oldu.

Uzmanlar, bu sıralamanın en gizli yönlendiricileri değil, şirketlerin yasal belgelerindeki şeffaflık düzeyini değerlendirdiğini özellikle vurguluyor. Ancak ev ağının tüm trafiğinin geçtiği cihazlar için böyle bir hukuki belirsizlik, sıradan kullanıcıların özel hayatının gizliliği konusunda ciddi sorular doğuruyor.