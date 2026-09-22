Samsung gelecek yıl HBM4 bellek üretimini önemli ölçüde artıracak

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve hızlandırıcılara olan talebin durmaksızın artması, yarı iletken pazarında yeni bir dönüm noktası yaratıyor. ixbt.com'un haberine göre Samsung, gelecek yıl HBM4 tipi yüksek performanslı bellek üretim hacmini 2,5 katına kadar artırmayı planlıyor. Bu adım, küresel teknoloji pazarında yapay zeka altyapısının daha da genişletilmesine hizmet edecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde yeni nesil modern AI-hızlandırıcıları doğrudan HBM teknolojisine dayanmaktadır. Kaynağa göre, kesin rakamlar henüz açıklanmamış olsa da Samsung, bellek üretimi için gerekli olan cam altlıkların (substrate) satın alımını gelecek yıl yaklaşık 2,5 kat artırmayı hedefliyor. Dolayısıyla, belleğin üretim hacminin de aynı oranda artması bekleniyor.

Teknolojik yenilikler ve 4 nm süreci

Pazar katılımcılarının dikkatini çeken bir diğer önemli husus ise Samsung'un HBM4 yığınlarının temel kristallerini üretmek için 4 nm teknolojik sürecine geçmeyi hedeflemesidir. Genellikle bu tür ileri teknoloji, mobil işlemciler ve SoC (çip üzerinde sistem) yongalarının üretimi için kullanılırdı. Bu yaklaşımın, HBM bellekleri tarihinde önemli bir adım olması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, son zamanlarda dünya pazarında yaşanan bellek kıtlığı krizi, kısmen HBM ürünlerine olan yoğun talep nedeniyle ortaya çıkmıştı. Üreticiler, modern yapay zeka sistemleri için HBM hacmini artırmaya odaklanarak standart DRAM bellek üretimini azaltmak zorunda kalmışlardı. Samsung'un yeni planları, sektördeki bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor.