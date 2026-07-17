Harry Kane acı mağlubiyet sonrası: “İçimde bir boşluk hissediyorum”

·30·Spor
Harry Kane acı mağlubiyet sonrası: “İçimde bir boşluk hissediyorum”

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı alınan mağlubiyetin ardından duygularını paylaştı. “Üç Aslan”ın 60 yıllık aradan sonra dünya şampiyonluğunu kazanma hayalleri bir kez daha suya düştü. Bayern Münihli forvet, bu başarısızlığın ardından büyük bir ruhsal çöküntü yaşadığını gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, İngiltere milli takımı maçın ikinci yarısında Anthony Gordon'un golüyle öne geçmişti. Ancak maçın sonlarına doğru Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in attığı goller, maçın kaderini Arjantin lehine çevirdi. 2-1'lik mağlubiyet, İngiliz futbol camiası için beklenmedik bir darbe oldu.

Harry Kane, sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek mağlubiyet sonrası yaşadığı durumu şu sözlerle tarif etti: “Şu anda içimdeki bu boşluk hissini anlatacak kelime bulamıyorum. Bir finale daha çok yaklaşmıştık ama yeterli olmadı. Son yedi hafta boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak bitiş çizgisine ulaşamadan durmak çok zor.”

“Yapbozun son parçası eksik”

İngiltere milli takımı tarihinin en golcü oyuncusu, takımın son yıllardaki istikrarına rağmen kritik anlarda şanssızlık yaşadıklarını vurguladı. Kane, sekiz yıldır takımın büyük zaferlerin kapısını çaldığını ancak hâlâ “yapbozun son parçasının” bulunamadığını üzülerek belirtti.

Şu anda 32 yaşında olan golcü oyuncu için bunun Dünya Kupası'nı kazanmak adına son şansı olabileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Buna rağmen Kane, pes etmeyeceğini ve gelecekteki başarılar için mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. Ona göre, düştükten sonra ayağa kalkıp yola devam etmekten başka çare yok.

Kaptan, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür ederken, taraftarların desteğinin onlar için çok önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli forvet, “Kazansak da kaybetsek de her zaman öğreniyoruz ve ileriye bakmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Bu mağlubiyet, İngiltere için bir başka büyük turnuvada daha dramatik bir son oldu. Takım artık dikkatini gelecek turnuvalara vermeli ve kadrodaki eksiklikleri gidermelidir. Kane ve arkadaşları için temel görev, sadece aday olmakla kalmayıp gerçek birer kazanan olmaya evrilmektir.

Harry KaneİngiltereDünya KupasıFutbolArjantin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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