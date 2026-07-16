Harry Kane, Dünya Kupası'ndaki geleceği ve Arjantin mağlubiyeti hakkında konuştu

·68·Spor
Harry Kane, Dünya Kupası'ndaki geleceği ve Arjantin mağlubiyeti hakkında konuştu

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında alınan acı verici mağlubiyetin ardından uluslararası arenadaki geleceği hakkında ilk kez konuştu. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, Lionel Messi liderliğindeki son şampiyona karşı öne geçmelerine rağmen, maçın sonundaki düşüş nedeniyle finalin kapısından döndüler. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Atlanta'daki stadyumun karma alanında gazetecilerin karşısına çıkan 33 yaşındaki forvet, ruhsal olarak çökmüş durumda olduğunu gizlemedi. Kendisine bu maçın kariyerindeki son Dünya Kupası olup olmayacağı sorulduğunda, tecrübeli golcü net bir cevap vermekten kaçındı. Kane, milli takımı bırakma niyetinde olmadığını ancak yaşın getirdiği gerçeklerin farkında olduğunu belirtti.

"Messi hala en üst seviyede"

"Şu an bunu konuşmak için çok erken. Her yıla ayrı bir planla yaklaşıyorum. Milli takımda oynamak benim için en büyük gurur ve mutluluk. Doğru, bir sonraki turnuvaya daha dört yıl var ve bu uzun bir süre. Bu yaz 33 yaşına gireceğim ama Lionel Messi örneğine bakın; hala en üst seviyede oynamaya devam ediyor. Kendime bir sınır koymak istemiyorum," dedi Harry Kane, Goal.com'un aktardığı röportajında.

Maç sırasında Anthony Gordon tarafından atılan gol, İngiltere'yi finale yaklaştırmış gibi görünüyordu. Ancak İngilizlerin savunma ağırlıklı bir oyuna dönmesi sonucunda Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in attığı goller maçın kaderini belirledi. Bu mağlubiyet, İngiltere'nin üst üste dördüncü büyük turnuvadaki başarısızlığı oldu.

Kane, takımının oyun tarzından da biraz memnuniyetsiz olduğunu gizlemedi. Ona göre, 1-0 öne geçtikten sonra sadece savunmaya odaklanmak, bu seviyedeki rakiplere karşı tehlikeli bir strateji. Kaptan, takımın sonuna kadar savaştığını ancak sonucun yine de olumsuz olduğunu vurguladı.

"Tüm takım, teknik ekip ve taraftarlar adına üzgünüm. Maçın büyük bölümünde iyi iş çıkardık ancak skoru koruma çabamız hataydı. Çocuklar sahada tüm güçlerini, terlerini ve kanlarını verdiler. Bu kadar emekten sonra finale bir adım kala durmak çok ağır. Maalesef bu durum, önceki turnuvalardaki senaryolara benziyor," diye ekledi forvet.

Harry Kane şu an İngiltere milli takımının en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor, ancak kupasız serisinin sürmesi taraftarlar ve uzmanlar arasında çeşitli tartışmalara yol açıyor. Bir sonraki Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı büyük ölçüde fiziksel durumuna ve Thomas Tuchel'in gelecek planlarına bağlı olacak.

Harry KaneİngiltereArjantinDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea sosyal medya hatası nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeChelsea sosyal medya hatası nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeBugün, 14:39Arjantin final öncesi ceza tehlikesiyle karşı karşıyaArjantin final öncesi ceza tehlikesiyle karşı karşıyaBugün, 14:34Jude Bellingham ve Valentin Barco arasındaki kavga: Yeni görüntüler gerçeği ortaya çıkardıJude Bellingham ve Valentin Barco arasındaki kavga: Yeni görüntüler gerçeği ortaya çıkardıBugün, 14:31Lionel Messi ve Arjantinli oyuncular Jordan Pickford'ın gizli yöntemini ifşa ettiLionel Messi ve Arjantinli oyuncular Jordan Pickford'ın gizli yöntemini ifşa ettiBugün, 13:58Dünya Kupası: Arjantin, İngiltere'yi mağlup ederek finale yükseldiDünya Kupası: Arjantin, İngiltere'yi mağlup ederek finale yükseldiBugün, 13:11Jude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki trajedisiJude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki trajedisiBugün, 12:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı