Harry Kane, Dünya Kupası'ndaki geleceği ve Arjantin mağlubiyeti hakkında konuştu

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında alınan acı verici mağlubiyetin ardından uluslararası arenadaki geleceği hakkında ilk kez konuştu. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, Lionel Messi liderliğindeki son şampiyona karşı öne geçmelerine rağmen, maçın sonundaki düşüş nedeniyle finalin kapısından döndüler. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Atlanta'daki stadyumun karma alanında gazetecilerin karşısına çıkan 33 yaşındaki forvet, ruhsal olarak çökmüş durumda olduğunu gizlemedi. Kendisine bu maçın kariyerindeki son Dünya Kupası olup olmayacağı sorulduğunda, tecrübeli golcü net bir cevap vermekten kaçındı. Kane, milli takımı bırakma niyetinde olmadığını ancak yaşın getirdiği gerçeklerin farkında olduğunu belirtti.

"Messi hala en üst seviyede"

"Şu an bunu konuşmak için çok erken. Her yıla ayrı bir planla yaklaşıyorum. Milli takımda oynamak benim için en büyük gurur ve mutluluk. Doğru, bir sonraki turnuvaya daha dört yıl var ve bu uzun bir süre. Bu yaz 33 yaşına gireceğim ama Lionel Messi örneğine bakın; hala en üst seviyede oynamaya devam ediyor. Kendime bir sınır koymak istemiyorum," dedi Harry Kane, Goal.com'un aktardığı röportajında.

Maç sırasında Anthony Gordon tarafından atılan gol, İngiltere'yi finale yaklaştırmış gibi görünüyordu. Ancak İngilizlerin savunma ağırlıklı bir oyuna dönmesi sonucunda Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in attığı goller maçın kaderini belirledi. Bu mağlubiyet, İngiltere'nin üst üste dördüncü büyük turnuvadaki başarısızlığı oldu.

Kane, takımının oyun tarzından da biraz memnuniyetsiz olduğunu gizlemedi. Ona göre, 1-0 öne geçtikten sonra sadece savunmaya odaklanmak, bu seviyedeki rakiplere karşı tehlikeli bir strateji. Kaptan, takımın sonuna kadar savaştığını ancak sonucun yine de olumsuz olduğunu vurguladı.

"Tüm takım, teknik ekip ve taraftarlar adına üzgünüm. Maçın büyük bölümünde iyi iş çıkardık ancak skoru koruma çabamız hataydı. Çocuklar sahada tüm güçlerini, terlerini ve kanlarını verdiler. Bu kadar emekten sonra finale bir adım kala durmak çok ağır. Maalesef bu durum, önceki turnuvalardaki senaryolara benziyor," diye ekledi forvet.

Harry Kane şu an İngiltere milli takımının en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor, ancak kupasız serisinin sürmesi taraftarlar ve uzmanlar arasında çeşitli tartışmalara yol açıyor. Bir sonraki Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı büyük ölçüde fiziksel durumuna ve Thomas Tuchel'in gelecek planlarına bağlı olacak.