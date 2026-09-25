Özbekistan 25 Eylül'de Asya Oyunları'nda 5 madalya kazandı

·2·Spor
Özbekistan 25 Eylül'de Asya Oyunları'nda 5 madalya kazandı

Japonya'da devam eden Asya Oyunları'nın 25 Eylül müsabakalarında Özbek sporcular 5 madalya kazandı. Delegasyon hanesine 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya eklendi.

Altın madalya

Atletizmde Suhrob Xodjayev, Özbekistan delegasyonuna bir altın madalya daha kazandırdı.

Gümüş madalyalar

Kano sprint yarışlarında Milana Dushev-Yanich, Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva ve Shahrizoda Mavlonova'dan oluşan dörtlü gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kano branşında ise Vladlen Denisov ile Nilufar Zokirova ve Shohsanam Sherzodova ikilisi madalya kazananlar arasına girdi.

Bronz

Artistik jimnastikte Rasuljon Abdurahimov paralel bar disiplininde bronz madalya elde etti.

Böylece 25 Eylül günü Özbekistan delegasyonu toplam 5 madalya ile yarışma gününü tamamladı.

Asya OyunlarıSuhrob XodjayevMilana Dushev-YanichRasuljon AbdurahimovÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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