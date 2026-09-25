Ravshan Haydarov, Suudi Arabistan'ı 3-0 mağlup ettikten sonra konuştu

Asya Oyunları'nın çeyrek finalinde Suudi Arabistan U-23 milli takımını 3-0 mağlup eden Özbekistan genç milli takımı teknik direktörü Ravshan Haydarov maç sonu basın toplantısında çarpıcı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, öğrencilerine teşekkür ederken, sahada kontrolün tamamen temsilcilerimizde olduğunu ve gençlerin son ana kadar konsantrasyonlarını kaybetmediklerini özellikle vurguladı: «Çocuklara teşekkür ediyorum. Sabırlı davrandılar ve maçın sonuna kadar odaklandılar. Tam da bu takım, birçok büyük turnuvada çeyrek final engelini aşamıyordu. Bu yüzden bugünkü farklı galibiyet, psikolojik açıdan çok büyük bir önem taşıyor. Yarı finale çıktık ama burada durmaya niyetimiz yok. Önceki Asya Oyunları'nda bronz madalya almıştık, yani bu seferki hedefimiz bu sonucu kesinlikle geliştirmektir!».

Ayrıca bu neslin gelecekteki Olimpiyat elemelerine sistemli bir şekilde hazırlandığını belirten teknik adam, yarı finalde Japonya - Kuzey Kore maçının galibiyle final bileti için mücadele edeceklerini ifade etti.

«Kırılan sendrom, bronzu geliştirmek ve finale doğru adım»: Haydarov'un açıklamasının 5 ana noktası

Basın toplantısında teknik direktör tarafından öne sürülen en önemli noktalar:

Psikolojik engel aşıldı: Ravshan Haydarov, bu takımın uzun süredir yaşadığı çeyrek finali geçememe sorununa son verildiğini vurguladı;

Bronz madalyadan daha yüksek hedef: Önceki Asya Oyunları'ndaki bronz madalyadan daha iyi bir sonuç, yani final ve altın madalya hedefleniyor;

Tam maç kontrolü: Teknik direktör, 90 dakika boyunca Suudi Arabistan üzerinde kurulan sabırlı ve mükemmel taktiksel kontrolü övdü;

Olimpiyat elemelerine temel: Bu takım, adım adım gelecek Olimpiyat Oyunları eleme döngüsüne sistemli bir şekilde hazırlanıyor;

Yarı finaldeki güçlü rakip: Özbekistan U-23 final yolunda Japonya veya Kuzey Kore engelini aşmak zorunda kalacak.

Özbekistan U-23: Asya Oyunları'ndaki önceki sonuç ve yeni hedeflerin karşılaştırması

Ravshan Haydarov'un takımının dinamikleri ve yükseliş kriterleri:

Kriterler ve aşamalar Geçen Asya Oyunları'ndaki sonuç Mevcut Asya Oyunları ve Haydarov'un hırsı Turnuvadaki hedef Bronz madalya sahibi Bronzdan daha iyisi: Altın/Gümüş (Final yolu) Çeyrek final engeli Sürekli zorluk ve psikolojik baskı Suudi Arabistan karşısında 3-0'lık mutlak üstünlük Oyun tarzı ve durum Sonuç odaklı savunma oyunu Mükemmel top kontrolü, pres ve sabır Stratejik görev Bölgesel turnuvada madalya kazanmak Gelecek Olimpiyat elemelerine hazır kadro Sıradaki sınav (Yarı final) Geleneksel kıta rakipleri Japonya - Kuzey Kore maçının güçlü galibi

Spor ve taktiksel uzmanlık: Haydarov'un bu sözleri neden şampiyonluğa işaret ediyor?

Futbol analistleri ve spor uzmanlarının sonuçları:

«Çeyrek final sendromu»nun önemi: Gençler futbolunda en büyük engel fiziksel değil, psikolojik baskıdır; Suudi Arabistan gibi karmaşık ve agresif bir rakibi 3 gol farkla yenip çeyrek finali geçmek, çocuklarda şampiyonluk mentalitesini uyandırdı;

Olimpiyat döngüsü ve devlet sistemi: Haydarov'un milli futbol piramidindeki sistemli çalışmaları belirtmesi boşuna değil; bu gençler şimdiden büyük turnuvaların baskısına alışırsa, gelecekteki Olimpiyat elemeleri sırasında deneyimli bir takıma dönüşecekler;

Japonya veya Kuzey Kore engeli: Yarı finalde Doğu Asya'nın yüksek tempolu ekolüyle karşılaşılacak; ancak Suudi Arabistan'ı kalesine yaklaştırmayan sağlam savunma ve Muratbayev'in güven veren oyunu, final kapısını açmaya fazlasıyla yetecektir.

Sizce Ravshan Haydarov'un takımı yarı finalde Japonya veya Kuzey Kore'yi yenip Asya Oyunları finaline çıkabilir mi? Çeyrek finaldeki 3-0'lık galibiyet, milli takımımızı altın madalyanın ana favorisi yaptı mı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve yarı final öncesi milli takımımızın analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!