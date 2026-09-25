NASA yöneticisi Artemis programını hızlandırma zamanını açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yöneticisi Jared Isaacman, Payload's Off World konferansında yaptığı konuşmada, Ekim ayı başında Artemis programını hızlandırmaya yönelik güncellenmiş planların sunulacağını duyurdu. Uzun zamandır beklenen bu değişiklikler, insanın Ay'a dönüşüyle ilgili görev takvimine netlik kazandıracak ve uluslararası uzay yarışında önemli bir adım olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni takvimlerin açıklanması Crew-13 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşuyla aynı zamana denk gelebilir. Ajans yöneticisi, bu adımı açıklarken Ay'a inişin başarılı olması için birçok karmaşık faktörün bir araya gelmesi gerektiğini, bu nedenle kamuoyuna net ve güncellenmiş bir tablonun sunulmasının şart olduğunu vurguladı.

Uzay yarışında temel motivasyon ve hedef

Isaacman, süreci hızlandırmaya zorlayan temel faktör olarak Çin ile olan rekabeti gösterdi. Her iki ülke de Ay altyapısını geliştirmek için devasa fonlar ayırıyor ve agresif bir takvimle çalışıyor. Bu noktada "zafer nedir?" sorusuna yönetici büyük bir netlikle cevap vererek, temel göstergenin Ay yüzeyine adım atacak bir sonraki insanın uzay kıyafetinde hangi ülkenin bayrağının yer alacağı olduğunu belirtti.

Ajans yöneticisi, görev aşamalarından ziyade NASA'nın kurum içi kültürünü değiştirmeyi kendi faaliyetindeki en büyük başarı olarak gördüğünü ifade etti. Ona göre, kendi yönetimi döneminde Ay üssü inşa çalışmalarına kadar ilerlemek, kişisel yönetimden ziyade şans ve koşullara bağlıdır. Bunun için doğru politika, Kongre desteği, yeterli bütçe ve esnekliğin aynı anda bir araya gelmesi gerekmektedir.

2027 yılı – uygulama yılı ve gelecek planları

Isaacman, kontrol edebileceği iki önemli faktör olarak kurum içi kültürel değişimleri ve NASA'nın "işleri başarma kabiliyetini" belirtti. 2027 yılını "uygulama yılı" olarak tanımlayarak, uzay endüstrisi temsilcilerini başka büyük değişiklikler ve dönüm noktaları beklememeleri konusunda uyardı. Ancak havacılık alanında önemli değişiklikler olabileceğini ve bu alanı eski görkemli günlerine döndürmek için hala yapılacak çok iş olduğunu ekledi.

Ayrıca sosyal medyadaki tartışmalara değinerek, NASA'nın Ticaret Bakanlığı bünyesine devredilebileceği yönündeki fikirlere kesin bir dille karşı çıktı. Ona göre, eğer temel amaç her girişimden maksimum ekonomik fayda sağlamaksa, ajansın yeri tam olarak orası olabilir; ancak NASA bundan çok daha geniş ve bağımsız bir misyona sahip önemli bir yapıdır.