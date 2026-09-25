Doston Bozorov, Octagon 92 turnuvasında Brezilyalı rakibine karşı dövüşecek

·1·Spor
Doston Bozorov, Octagon 92 turnuvasında Brezilyalı rakibine karşı dövüşecek

3 Ekim'de Namangan'da düzenlenecek Octagon 92 turnuvasında ünlü Özbek MMA dövüşçüsü Doston Bozorov oktagona çıkacak. Eski Octagon League şampiyonunun rakibi Brezilyalı Yair Jesuyno olacak.

Mücadele hafif sıklette gerçekleştirilecek. Bu bilgi Octagon League basın servisi tarafından açıklandı.

Dövüşçülerin istatistikleri

Doston Bozorov profesyonel kariyeri boyunca çıktığı 15 maçın 14'ünü kazandı ve sadece bir kez mağlup oldu.

Yair Jesuyno ise 15 maçta 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet kaydetti.

Namangan'daki Octagon 92 turnuvasında iki dövüşçünün istatistikleri karşı karşıya gelecek. Bozorov için bu maç, eski bir şampiyon olarak bir başka önemli sınav olacak.

Doston BozorovYair JesuynoOctagon 92NamanganMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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