Meadow akıllı telefonu: dijital detoks ve temel işlevler

Modern toplumda sosyal medya ve sürekli çevrimiçi iletişimden yorulan kullanıcılar için kompakt ve minimalist Meadow akıllı telefonu tanıtıldı. ixbt.com'a göre bu cihaz, temel iletişim ve gerekli uygulamaları korurken kullanıcının alışılagelmiş cihazından uzaklaşmasına olanak tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Son yıllarda dünya genelinde insanların akıllı telefon bağımlılığı artmakta ve bu durumla mücadele etmek için yeni bir cihaz kategorisi oluşmaktadır. Piyasada tamamen basit telefonlara geçişi öneren Light Phone veya arayüzü kısıtlı Wisephone gibi alternatifler bulunsa da, Meadow farklı bir yaklaşım seçti.

Minimalist yaklaşım ve temel yetenekler

Meadow kurucusu Shreyas Narlanka'nın açıkladığına göre, şirketin amacı kullanıcıyı sadece işe odaklanmaya zorlamak değil; doğaya çıkmak, sosyal hayatı iyileştirmek ve ağdan kopmak için rahat bir ortam yaratmaktır. Cihaz, mevcut akıllı telefonun yerini tamamen almaz, onu tamamlar.

Bu kompakt cihaz Android işletim sistemiyle çalışır ve kullanıcılara Maps, Strava, Uber, Apple Music ve Spotify gibi en gerekli uygulamaları kullanma imkanı sunar. Ayrıca kamera, sesli notlar, kısa mesajlar, aramalar, konum paylaşımı ve bilet tarama için özel uygulamalara sahiptir.

Kolaylıklar ve kullanım şartları

Cihazın teknik özellikleri arasında Bluetooth desteği de bulunmaktadır. Kullanıcılar USB-C üzerinden 3.5 mm kulaklıkları bağlayabilir, bu da müzik deneyimini daha da genişletir.

Buna rağmen, Meadow üzerinden arama yapmak ve mesaj göndermek için ana telefon numarasını kullanmak mümkün değildir. Bunun için kullanıcıların ayrı bir abonelik planı üzerinden yeni bir numara almaları gerekmektedir; bu da yoldayken temel iletişimi sürdürmeyi sağlar.

Narlanka, kullanıcılara iPhone cihazlarındaki “sürüş” modunu özelleştirmelerini tavsiye ediyor. Buna göre, tanıdıklara Meadow ile birlikte olduğunuzu bildiren otomatik bir mesaj göndermeyi ayarlayabilirsiniz. Sonuç olarak gereksiz grup sohbetlerinden kurtulursunuz, ancak acil durumlarda size ulaşılabilirlik korunur.