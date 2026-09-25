Meadow akıllı telefonu: dijital detoks ve temel işlevler

·3·Teknoloji
Meadow akıllı telefonu: dijital detoks ve temel işlevler

Modern toplumda sosyal medya ve sürekli çevrimiçi iletişimden yorulan kullanıcılar için kompakt ve minimalist Meadow akıllı telefonu tanıtıldı. ixbt.com'a göre bu cihaz, temel iletişim ve gerekli uygulamaları korurken kullanıcının alışılagelmiş cihazından uzaklaşmasına olanak tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Son yıllarda dünya genelinde insanların akıllı telefon bağımlılığı artmakta ve bu durumla mücadele etmek için yeni bir cihaz kategorisi oluşmaktadır. Piyasada tamamen basit telefonlara geçişi öneren Light Phone veya arayüzü kısıtlı Wisephone gibi alternatifler bulunsa da, Meadow farklı bir yaklaşım seçti.

Minimalist yaklaşım ve temel yetenekler

Meadow kurucusu Shreyas Narlanka'nın açıkladığına göre, şirketin amacı kullanıcıyı sadece işe odaklanmaya zorlamak değil; doğaya çıkmak, sosyal hayatı iyileştirmek ve ağdan kopmak için rahat bir ortam yaratmaktır. Cihaz, mevcut akıllı telefonun yerini tamamen almaz, onu tamamlar.

Bu kompakt cihaz Android işletim sistemiyle çalışır ve kullanıcılara Maps, Strava, Uber, Apple Music ve Spotify gibi en gerekli uygulamaları kullanma imkanı sunar. Ayrıca kamera, sesli notlar, kısa mesajlar, aramalar, konum paylaşımı ve bilet tarama için özel uygulamalara sahiptir.

Kolaylıklar ve kullanım şartları

Cihazın teknik özellikleri arasında Bluetooth desteği de bulunmaktadır. Kullanıcılar USB-C üzerinden 3.5 mm kulaklıkları bağlayabilir, bu da müzik deneyimini daha da genişletir.

Buna rağmen, Meadow üzerinden arama yapmak ve mesaj göndermek için ana telefon numarasını kullanmak mümkün değildir. Bunun için kullanıcıların ayrı bir abonelik planı üzerinden yeni bir numara almaları gerekmektedir; bu da yoldayken temel iletişimi sürdürmeyi sağlar.

Narlanka, kullanıcılara iPhone cihazlarındaki “sürüş” modunu özelleştirmelerini tavsiye ediyor. Buna göre, tanıdıklara Meadow ile birlikte olduğunuzu bildiren otomatik bir mesaj göndermeyi ayarlayabilirsiniz. Sonuç olarak gereksiz grup sohbetlerinden kurtulursunuz, ancak acil durumlarda size ulaşılabilirlik korunur.

MeadowAkıllı TelefonDijital DetoksMinimalizmAndroid
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Minimalizm ve gücün uyumu: Motorola Razr'ın yaratıcısından yeni Light Flip tanıtıldıMinimalizm ve gücün uyumu: Motorola Razr'ın yaratıcısından yeni Light Flip tanıtıldı23 Temmuz 15:54Minimalizm tutkunları için yenilik: Light markası uygun fiyatlı ve renkli kapaklı telefonunu tanıttıMinimalizm tutkunları için yenilik: Light markası uygun fiyatlı ve renkli kapaklı telefonunu tanıttı21 Temmuz 20:27HMD, dijital detoks için yeni HMD 106 2G telefonunu tanıttıHMD, dijital detoks için yeni HMD 106 2G telefonunu tanıttı4 Eylül 12:25Benzersiz dayanıklılık: Honor 600 Elite 5G akıllı telefonu tanıtıldıBenzersiz dayanıklılık: Honor 600 Elite 5G akıllı telefonu tanıtıldı21 Eylül 12:00Oppo A7 Pro Max 5G akıllı telefonu küresel pazara çıktıOppo A7 Pro Max 5G akıllı telefonu küresel pazara çıktı21 Eylül 08:25Honor X9e Pro: 11 000 mAh batarya ve IP69K korumasıHonor X9e Pro: 11 000 mAh batarya ve IP69K koruması20 Eylül 15:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti