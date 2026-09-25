34 yıl sonra gelen mucize: İskoç adasında bebek dünyaya geldi

İskoçya'nın uzak Kuzey Ronaldsay adasında 34 yıllık bir aradan sonra ilk kez bir bebek dünyaya geldi. İlginç olan ise bebeğin Kosta Rika'da doğmasının planlanmış olmasıydı. CNN bu haberi duyurdu.

Bebeğin ebeveynleri Alice Traill Ford ve Jorge Suarez, yılın bir kısmını Kuzey Ronaldsay'da, geri kalanını ise Kosta Rika'da geçiriyor. Aile, Eylül ayı ortasında adaya geldiğinde Alice'in aniden sancıları başladı.

Sonuç olarak 15 Eylül'de uzak adada yeni bir hayat dünyaya geldi.

Alice Traill Ford'un ailesinin Kuzey Ronaldsay ile uzun bir tarihi bağı var. Ataları adayı 1727 yılında satın almıştı. Alice ise çocukluğundan beri her yıl bu bölgeyi ziyaret ediyordu.

Kadın, adanın hayatında özel bir yeri olduğunu ve kendini buraya çok yakın hissettiğini belirtti.

Kuzey Ronaldsay, nüfusu çok az olan bölgelerden biri. 2024 verilerine göre adada 72 kişi yaşıyordu, şu anda ise kalıcı nüfus 51 kişiden oluşuyor.

Adanın uzunluğu yaklaşık 4,8 kilometre, genişliği ise 3,2 kilometre civarında.

Böylesine uzun bir aranın temel nedenlerinden biri, adada tıbbi altyapının neredeyse hiç bulunmaması. Burada hastane veya doktor yok, sürekli görev yapan tek sağlık personeli ise sadece bir hemşireden ibaret.

Bu nedenle 34 yıl sonra adada bir bebeğin doğması, yerel halk için de sıra dışı ve unutulmaz bir olay haline geldi.