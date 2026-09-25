Özbekistan'ın Asya Oyunları'ndaki madalya sayısı 30'a ulaştı

·4·Spor
Özbekistan'ın Asya Oyunları'ndaki madalya sayısı 30'a ulaştı

Aichi-Nagoya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu madalya sayısını 30'a çıkardı. Bir sonraki ödülü artistik jimnastik temsilcisi Rasuljon Abdurahimov kazandı.

Abdurahimov, paralel bar finalinde 14,433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Özbekistan delegasyonunun hesabında şu anda 6 altın, 15 gümüş ve 9 bronz madalya bulunuyor.

Rasuljon Abdurahimov'un kazandığı ödül, delegasyonun toplam madalya sayısını 30'a ulaştırdı.

Aichi-NagoyaAsya OyunlarıRasuljon AbdurahimovÖzbekistan Spor DelegasyonuArtistik Jimnastik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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