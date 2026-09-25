Ucuz akıllı telefon dönemi sona eriyor, fiyatların artması bekleniyor

Küresel akıllı telefon pazarında önümüzdeki yıllarda ciddi yapısal değişikliklerin yaşanması bekleniyor. ixbt.com'un verilerine göre, toplam satış hacmi mevcut seviyelerde kalsa bile, en uygun fiyatlı cihazların sayısı keskin bir şekilde azalacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Counterpoint Research analistlerinin tahminlerine göre, 2030 yılına gelindiğinde fiyatı 200 doların altında olan akıllı telefonların satışları, 2025 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında azalacak. Bu, mutlak rakamlarla yılda 230 milyondan fazla bütçe dostu cihazın azalması anlamına geliyor.

Buna rağmen uzmanlar, pazarın tamamının çökmesini beklemiyor. On yılın sonuna gelindiğinde, küresel satış hacminin yıllık 1,2 milyar cihaz seviyesinde kalması bekleniyor.

Fiyat artışlarının temel nedenleri

Bütçe segmentinin daralmasının temel nedeni olarak bileşen maliyetlerindeki artış gösteriliyor. Özellikle ucuz akıllı telefonların maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan bellek ve işlemciler giderek pahalılaşıyor.

Düşük kâr marjlarıyla çalışan üreticiler için perakende satış fiyatını 200 doların altında tutmak giderek zorlaşıyor. Üstelik modern cihazlara yönelik beklentiler de artıyor.

Günümüzde tüketiciler, en ucuz modellerden bile 5G ağ desteği, yeterli RAM, kaliteli kameralar ve AI özellikleri bekliyor. Bu özelliklerin entegrasyonu, giriş seviyesi cihazların üretim maliyetini artırıyor.

Orta fiyat segmentinin büyümesi

Bununla birlikte, 200 dolardan daha pahalı olan segment genişlemeye devam edecek. Counterpoint tahminlerine göre, 2025-2030 yılları arasında bu fiyat kategorisindeki akıllı telefon satışları yüzde 26 oranında artabilir.

Üreticiler orta fiyat aralığına daha fazla odaklanacak. Sonuç olarak, bütçe dostu cihazlar kademeli olarak orta sınıftaki daha pahalı modellere yerini bırakacak.

Tüketiciler için bu, yeni bir akıllı telefon satın alırken ortalama harcamaların artması anlamına gelebilir. Daha önce giriş seviyesi cihazları tercih eden kullanıcılar, daha pahalı segmente geçmek, mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmak veya yenilenmiş akıllı telefonları tercih etmek zorunda kalacaklar.