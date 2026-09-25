Real Madrid, Manchester City çevresindeki durumu yakından takip ediyor

İngiltere Premier Lig tarafından Manchester City kulübüne yönelik açıklanan mali suçlamalar ve olası ağır yaptırımlar, Avrupa'nın önde gelen takımlarını harekete geçirdi. SPORT gazetesinin haberine göre, "Los Blancos" yönetimi İngiliz ekibindeki her türlü istikrarsızlığı fırsat bilerek yıldız oyuncuları kadrosuna katma imkanını yakından inceliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere, Florentino Pérez liderliğindeki Madrid kulübü uzun süredir Erling Haaland ile ilgileniyor. Norveçli forvet, 2022'de İngiliz kulübüne transfer olmadan önce de İspanyol devi onun hizmetlerine talipti. Şu anda Manchester City çevresinde oluşan karmaşık durum ve kulübün geleceğine dair belirsizliklerin, Madrid ekibine bu transferi yeniden canlandırmak için uygun bir fırsat yaratabileceği tahmin ediliyor.

Kadro rekabeti ve mali sorunlar

Ancak Erling Haaland'ı kadroya katmak Real Madrid için o kadar kolay olmayacak. Şu anda Madrid kulübünün hücum hattı, Kylian Mbappé'nin gelişi ve Vinícius Júnior'un harika performansıyla oldukça dolu durumda. Ayrıca, genç yetenekler Endrick ve diğer genç oyuncuların da forma mücadelesi vermesi, teknik direktör için ek bir baş ağrısı yaratabilir.

Kaynağa göre, Norveçli golcünün mevcut sözleşmesinde alt lige düşme senaryolarına bağlı özel maddeler bulunmuyor. Bu nedenle Florentino Pérez'in, özellikle kulübün mevcut kadro derinliği ve mali dengesi göz önüne alındığında, yıldız forveti takıma kazandırmak için karmaşık idari kararlar alması gerekecek.

Rayan Cherki de hedefte

Erling Haaland'ın yanı sıra Real Madrid scoutlarının radarında başka yetenekli oyuncular da var. Özellikle Avrupa futbolunun en özgün yaratıcılarından biri olan Rayan Cherki de İspanyol devinin dikkatini çekiyor. Onun benzersiz tekniği ve oyun görüşü, Madridli scoutların her zaman beğenisini kazanmıştır.

Ancak Fransız oyuncu da Haaland'ın karşılaşabileceği benzer sorunlarla yüzleşebilir. Real Madrid'in orta saha ve yaratıcı hattı; Jude Bellingham, Arda Güler ve Brahim Díaz gibi üst düzey oyuncularla dolu. Manchester City kriz nedeniyle kadrosunu satmak zorunda kalsa bile, Madrid kulübünün yeni oyuncular eklemeden önce mevcut kadroyu daraltması gerekecek.