Enzo Fernandez Manchester City'de nasıl bir rol oynayacak

Yaz transfer döneminde orta saha hattını kökten yenilemeye girişen Manchester City, transfer penceresinin son dakikalarında en ses getiren anlaşmaya imza attı. Londra ekibi Chelsea'den rekor bir bedel olan 125 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, İngiliz kulübünün kadrosuna katıldı. Bu transfer sadece Britanya futbol rekorunu egale etmekle kalmıyor, aynı zamanda City'nin oyun tarzında yeni bir sayfa açması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com ve Squawka verilerine göre Manchester City yaz aylarında Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders ve Nico Gonzalez gibi kilit isimlerini kaybetmişti. Kulüp yönetimi Elliot Anderson ve Ayyub Bouaddi gibi genç yetenekleri kadrosuna katsa da, tüm gözler Enzo Fernandez'e çevrildi. Bu transferin en dikkat çekici yanı, futbolcunun potansiyelini çok iyi bilen eski hocası Enzo Maresca yönetiminde tekrar forma giyecek olmasıdır.

Rodri'nin boşluğu nasıl doldurulacak

Takımdan ayrılan Rodri'nin yerini birebir aynı özelliklere sahip bir oyuncuyla doldurmak imkansız bir görevdi. Bu nedenle teknik direktör Enzo Maresca, orta sahanın en kritik bölgeleri için yeni taktikler ve çözümler aramak zorunda kaldı. İtalyan çalıştırıcı, tercih ettiği 4-2-3-1 taktik dizilişinde derinden oyunun temposunu yönetebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu ve Enzo bu görevi farklı bir yorumla yerine getirebilir.

Squawka istatistik analizlerine göre Enzo Fernandez, geçtiğimiz sezon Premier Lig'deki merkez orta sahalar arasında ileriye doğru atılan pas sayısında 561 pasla yedinci sırada yer aldı. İlginç olan ise, yeni takım arkadaşı Elliot Anderson'ın 810 pasla bu alanda lider olması. Bu iki oyuncunun aynı takımda görev yapması, Manchester City için orta sahadan hücum başlatma konusunda yepyeni kapılar açacak.

Enzo Fernandez sadece savunma görevlerini üstlenen bir ön libero değil, aynı zamanda topu ileri taşıma konusunda özel yeteneklere sahip bir oyuncu. Bu özelliği, takımın hücum organizasyonlarında rakipler için beklenmedik senaryolar sunmasını sağlayacak. Maresca yönetiminde Arjantinli oyuncu, sadece geçen sezonki kayıpları telafi etmekle kalmayacak, aynı zamanda takımın oyununa ekstra bir dinamizm katacak.

Günümüzde Manchester City kadrosunda yaşanan peş peşe değişikliklerin ardından teknik heyetin önünde yeni bir takım mekanizması oluşturma görevi duruyor. 125 milyon sterlinlik rekor transfer bedeli, Enzo Fernandez'in omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ancak geçmiş tecrübesi ve Maresca'nın prensiplerine olan hakimiyeti, adaptasyon sürecini şüphesiz hızlandıracaktır.

Takımı önümüzdeki süreçte İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sınavlar bekliyor. Eğer Enzo Maresca, rekor transferini doğru pozisyonda kullanıp tüm potansiyelini ortaya çıkarabilirse, Manchester City sadece kayıplarını unutmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa'nın en korkulan takımlarından biri haline gelebilir.