Manchester City'ye yöneltilen 115 suçlamanın 114'ü hakkında karar verildi

·17·Spor
Manchester City'ye yöneltilen 115 suçlamanın 114'ü hakkında karar verildi

Manchester City'nin Premier Lig finansal kuralları konusundaki uzun süredir devam eden davasında önemli bir karar alındı. Haberlere göre, bağımsız bir komisyon kulübe yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünün ihlal teşkil ettiği sonucuna vardı.

Şimdi asıl mesele kulübe ne tür bir yaptırım uygulanacağı. Ceza henüz belirlenmedi, Manchester Cityise komisyon kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

Premier Lig, kulübü Şubat 2023'te 2009-2018 yılları arasında finansal kuralları ihlal etmekle suçlamıştı. Dava kapsamındaki bağımsız komisyon duruşmaları Eylül-Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.

"Manchester City" ise suçlamaları başından beri reddediyor. Bu nedenle komisyon kararı nihai sonuç sayılmaz; temyiz süreci davanın geleceğini belirleyebilir.

Manchester CityPremier LigFinansal KurallarTemyizFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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