Trabzonspor, Eldor Shomurodov transferi için girişimleri hızlandırdı

·4·Spor
Trabzonspor, Eldor Shomurodov transferi için girişimleri hızlandırdı

Özbekistan millî takımının kaptanı ve lideri Eldor Shomurodov, yaz transfer döneminde yeniden gündeme geldi. Başakşehir formasıyla ilk sezonunda Süper Lig gol kralı (22 gol) olan 31 yaşındaki forvetle Rusya, ABD ve Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Türkiye’nin büyük takımları da ciddi şekilde ilgileniyor. Kısa süre önce Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah’ı kadrosuna katan Trabzonspor, şimdi santrfor pozisyonu için Shomurodov’un adaylığını ciddi biçimde değerlendiriyor.

Núñez transferinin başarısız olması ve Shomurodov seçeneği

Trabzon ekibi aslında Salah’ın eski takım arkadaşı Darwin Núñez’i kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Al-Hilal son anda kararından vazgeçerek Uruguaylı forveti Al-Diriyah’a göndermeyi tercih etti. Bunun ardından Trabzonspor yeni bir golcü arayışını hızlandırdı.

Türkiye’nin saygın kaynaklarından takagazete.com.tr sitesinin gazetecisi Birol Sanjak’ın aktardığına göre kulüp şu anda üç santrfor adayını takip ediyor:

"Darwin Núñez transferi gerçekleşmeyince Trabzonspor yeni bir forvet arayışını hızlandırdı. Yönetim, Eldor Shomurodov, Gabriel Jesus ve George Ilenikhena gibi futbolcuların adaylığını değerlendiriyor. Temel hedef, hücum hattını Mohamed Salah’la birlikte oynayacak güçlü bir golcüyle takviye etmek.", — dedi Birol Sanjak.

Trabzonspor’un kısa listesindeki başlıca adayların karşılaştırması

Futbolcu

Yaşı / Mevcut kulübü

Geçen sezonki performansı

Transfer biçimi

Eldor Shomurodov

31 yaşında, Başakşehir (Özbekistan)

34 maçta 22 gol (Süper Lig gol kralı)

Bonservisiyle transfer (Lige tamamen uyum sağlamış)

Gabriel Jesus

29 yaşında, Arsenal (Brezilya)

Premier Lig’de yalnızca 14 maç, 3 gol

Bonservisiyle transfer (İlk 11’in dışında)

George Ilenikhena

20 yaşında, Al-Ittihad (Nijerya)

Suudi Arabistan’dan Avrupa’ya dönmek istiyor

Belirli süreli kiralık transfer

Neden Eldor Shomurodov en uygun seçenek?

Shomurodov, bu üçlü içinde Türkiye Süper Ligi şartlarına tamamen uyum sağlamış ve istikrarlı performans gösterebilen tek oyuncu olarak öne çıkıyor. Geçen sezon Başakşehir formasıyla ligdeki 34 maçın tamamında sahaya çıkan Özbek forvet, Fenerbahçe, Göztepe ve Kayserispor dışında Türkiye’deki tüm kulüplere karşı gol atmayı başardı.

Türkiye’de yaz transfer dönemi 4 Eylül’e kadar devam edecek. Trabzonspor bu tarihe kadar forvet transferini resmîleştirmek için yoğun görüşmeler gerçekleştirecek.

Sizce Eldor Shomurodov, Mohamed Salah’la aynı takımda Trabzonspor’un formasını giyerek yeni sezonda da Türkiye şampiyonasının gol kralı olabilir mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu sıcak transfer haberini Özbek futbolu tutkunlarıyla hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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