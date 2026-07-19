Kylian Mbappe, Didier Deschamps'ın ayrılığı hakkında: «Teknik direktörümüze layık bir veda sunamadık»

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Kylian Mbappe, Didier Deschamps'ın ayrılığı hakkında: «Teknik direktörümüze layık bir veda sunamadık»

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından düşüncelerini paylaştı. Yıldız forvet, uzun yıllardır görev yapan teknik direktör Didier Deschamps'ın istifası öncesinde takımın onun güvenini boşa çıkardığını itiraf etti. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor. haber veriyor.

Mbappe, sosyal medya hesabı üzerinden 14 yıl boyunca «Les Bleus»u yöneten deneyimli çalıştırıcıya teşekkürlerini sundu. Oyuncuların, Deschamps'ın veda turnuvasında şampiyon olarak ona layık bir hediye vermeleri gerektiğini belirten Mbappe, turnuvadan elenmelerini takımın ortak başarısızlığı olarak nitelendirdi.

Tarihi bir dönemin sonu

«Bugün senin son dansın. Bize çok şey katan bir insan için daha iyi bir son hazırlamalıydık ama bunu başaramadık» ifadelerini kullanan 27 yaşındaki forvet, Deschamps'ın Fransa futbol tarihinin en başarılı dönemlerinden birinin mimarı olduğunu ve takımın yeniden yapılanmasında kilit rol oynadığını vurguladı.

Didier Deschamps, 2012 yılından bu yana milli takımın başındaydı. Onun yönetiminde Fransa, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazandı ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Buna rağmen, yerel medya ve taraftarlar tarafından teknik direktörün temkinli oyun tarzı sık sık eleştiriliyordu.

Mbappe mesajında bu eleştirilere de değindi: «İnsanlar her zaman senin büyüklüğünü takdir edemedi ama zaman ve tarih her şeyi yerli yerine koyacaktır. Bana ülkemin onurunu en prestijli sahalarda temsil etme fırsatı verdiğin için teşekkür ederim» diye ekledi takım kaptanı.

Gelecekteki değişimler

Kylian Mbappe ve Didier Deschamps arasındaki iş birliği yaklaşık on yıl sürdü. Deneyimli teknik adam, o dönem genç bir yetenek olan Mbappe'yi ilk kez 25 Mart 2017'de milli takıma çağırmıştı. O günden bu yana Mbappe, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri haline geldi.

Fransa'nın İngiltere ile oynayacağı bir sonraki maçın Deschamps için son karşılaşma olması bekleniyor. Ardından teknik direktörlük koltuğuna Zinedine Zidane'ın geçeceği yönündeki haberler giderek artıyor. Mbappe, hocasına kariyerinin geri kalanında başarılar dileyerek, bıraktığı mirasın takım için her zaman değerli kalacağını belirtti.

FransaKylian MbappeDidier DeschampsDünya KupasıZinedine Zidane
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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